Koh-Lanta: après la mort de Bertrand-Kamal, qui touchera les 100.000€ s’il remporte l’aventure?

Suite au décès de Bertrand-Kamal, participant de l’émission « Koh-Lanta, les 4 terres », la question de l’issue de l’aventure interroge beaucoup de téléspectateurs. Si Bertrand-Kamal atteint la finale et qu’il décroche la victoire, qui touchera les 100.000€ versés au vainqueur ?

Le décès de Bertrand-Kamal, candidat de « Koh-Lanta, les 4 terres » a touché de nombreux fans de l’émission et même au-delà. Sa famille et ses amis ont été bouleversés. C’est le cas évidemment de Denis Brogniart et des autres participants de l’émission de divertissement diffusée sur TF1. Bertrand-Kamal est mort d’un cancer du pancréas alors qu’il n’avait que 30 ans. Une maladie qui a été foudroyante.

Dans un entretien donné au journal Le Parisien, l’animateur de Koh-Lanta a souhaité évoquer la mémoire du candidat avec lequel il avait noué des liens très forts. « Depuis cinq mois, on a eu des contacts quotidiens.J’ai aussi échangé avec sa mère et son père, des gens formidables. Beka est devenu un ami. C’est l’unique candidat à être venu chez moi. Quand tu as peur de partir et qu’il faut se battre, tu te livres plus. Il m’appelait grand frère ou tonton », a précisé Denis Brogniart, bouleversé par le décès de Bertrand-Kamal.

Faut-il couper Bertrand-Kamal au montage ?

L’émission « Koh-Lanta, les 4 terres » va se poursuivre. C’était le vœu de Bertrand-Kamal comme l’a précisé Denis Brogniart. Mais Gilles Verdez et Kelly Vedovelli sont en désaccord avec cette option. Ils ont pu émettre leur avis, le 10 septembre dernier, durant l’émission « Touche pas à mon poste » sur C8. « Lors de la diffusion de l’émission, ça va être une grande chaîne de solidarité, mais on ne sait pas ce qui peut se produire, c’est une émission qui peut être parfois cruelle, il y a souvent des polémiques, on voit qu’à l’intérieur des régions il y a des conflits, a minima il faut faire un montage », estimait Gilles Verdez, très contrarié. Mais comme l’a détaillé une journaliste qui se nomme Emilie Lopez, les parents de Bertrand-Kamal veulent que le programme d’aventure continue, pour que le public pense toujours au candidat décédé.

Les 100.000€ iraient aux parents de Bertrand-Kamal

L’experte des médias a donné des précisions sur ce qu’il allait advenir des 100.000€ dédiés au vainqueur si Bertrand-Kamal parvenait à sortir vainqueur de l’émission. Le tournage du programme s’est achevé en octobre 2019. La séquence du vote a été tournée. L’urne est scellée, et on ne peut modifier le déroulement de l’émission ! « C’est universel, c’est dans la législation française, c’est pour tous les jeux. Si jamais il remporte les 100.000€, cela va à ses ayant-droits, à savoir ses parents car qu’il n’était pas marié, donc à sa famille. Ça, c’est pour l’ensemble des jeux en France, ce n’est pas particulier à Koh-Lanta », a précisé la journaliste Emilie Lopez. Comme d’habitude, cette saison de Koh-Lanta est très regardée. Les audiences sont très bonnes.