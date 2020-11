Ava "Koh-Lanta": victime d'un grand manque de "respect" de la prod... elle dévoile tout

Koh-Lanta est une aventure qui est filmée et montée avant sa diffusion. Aussi, tout ce qui se passe sur l’île ou entre les candidats ne peut donc pas être vu du public. Mais il faut bien avouer qu’Ava est l’une des aventurière que l’on voit le moins. Les internautes s’amusent de ce phénomène en surnommant Ava “l’aventurière fantôme”. Et c’est lors de la diffusion de l’épisode du vendredi 6 novembre qu’elle réagit sur le respect que lui porte la production de Koh-Lanta, sur Twitter. Avec de l’autodérision, elle s’amuse de constater qu’elle pass à la trappe lors du montage des épisodes. C’est un élément supplémentaire qui va la faire réagir. De quoi beaucoup amuser le public de Koh-Lanta sur les réseaux sociaux.

Ava, une candidate trop discrète dans Koh-Lanta ?

Koh-Lanta, Les 4 Terres présente pour la première fois une édition du jeu dans laquelle les régions s’affrontent. Le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest composaient quatre équipes avant de devenir les Jaunes et les Rouges, puis de se réunifier. Ava fait toujours partie de l’aventure mais certains internautes s’amusent de constater qu’on ne la voir que très peu. L’aventurière de Koh-Lanta, originaire de Corse, décide d’en rire plutôt que de s’en offusquer. En effet, les aventuriers découvrent, comme le public, les images de leur aventure sur le petit écran en ce moment même. Il n’y a donc plus grand chose qu’Ava peut contrôler à ce sujet. En revanche, elle peut choisir d’apaiser l’atmosphère en prenant ce phénomène à la blague au lieu de s’en offusquer. Une démarche qui amuse ses followers et qui lui vaut finalement de recevoir enfin de l’attention, au moins sur les réseaux sociaux.

Entière, sincère et drôle, Ava amuse les internautes

Ava repend alors la question que Denis Brogniart pose au public dans les épisodes de Koh-Lanta. Car la production propose de faire remporter de l’argent au public en votant pour répondre à des questions simples. Vendredi dernier, il s’agissait de deviner lequel des deux binômes proposés avait remporté l’épreuve de confort. Or, Ava est le binôme de Brice. Mais la production a brouillé les pistes en indiquant Alexandra à sa place. L’aventurière fantôme de Koh-Lanta se saisit donc d’une capture d’écran afin de s’amuser de la situation. Elle sait pertinemment que les internautes allaient s’en charger, elle a donc pris les devants pour faire preuve d’autodérision.

Sur une échelle de 1 à 10 niveau respect on est comment? 😂@KohLantaTF1 #kohlanta https://t.co/NA0QRL166N — Ava Koh Lanta (@AvaKohLanta) November 6, 2020

Quoi que l’aventurière de Koh-Lanta a récemment obtenu plus d’attention qu’à son habitude grâce à une technique originale. En effet, Ava décidait d’éliminer ses poils qui poussaient sous ses aisselles. Mais, naufragée sur une île déserte, elle ne pouvait pas recourir aux techniques habituelles. Il vient alors l’idée à la jeune femme d’enflammer un morceau de bois et d’utiliser la flamme pour atteindre son objectif. Les internautes n’ont eu que son prénom à la bouche ensuite tant ce fut inédit.