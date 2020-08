«Koh-Lanta», «Balance ton post», «Big Little Lies»: quelles sont les nouveautés de la rentrée télé ?

Koh-Lanta: Même si nous sommes au cœur du mois d’août, les chaînes de télévision préparent activement la rentrée télé. Paralysées durant le confinement, au ralenti cet été, les chaînes vont proposer des nouveautés à partir de la fin du mois d’août. Les différentes chaînes de télévision attendent impatiemment cette rentrée. Le confinement leur a été très préjudiciable, les revenus publicitaires ont été en chute libre pendant cette période. Les chaînes espèrent engranger des revenus publicitaires dans le trimestre à venir. La rentrée sera donc un moment décisif.

Les talk-shows sont de retour le 31 août

La plupart des émissions de talk-show seront de retour à l’antenne le lundi 31 août. Les animateurs vedettes comme Yann Barthès, Cyril Hanouna ou Yves Calvi sont des les préparatifs. Peu de nouveautés sont à signaler à part l’arrivée de chroniqueur dans certaines émissions. Du changement est à noter chez C8. « C’est que de la télé » disparait de la grille, Cyril Hanouna animera chaque jour, « Balance ton post », de 17h45 à 18h45, un programme d’actualité. Aux alentours de 20h15, après l’émission « Touche pas à mon poste », il présentera « A prendre ou à laisser ». La nouvelle émission de Laurent Ruquier intitulée « On est en direct » démarrera en octobre.

«Koh-Lanta» : émission phare de TF1

Concernant les divertissements, TF1 lancera fin août la 7e saison du télé-crochet « The Voice Kids » avec au casting Kendji Girac qui cmplètera l’équipe de jury composée de Patrick Fiori, Soprano et Jenifer. Les fans de Koh-Lanta seront heureux de retrouver une nouvelle saison à partir du 28 août. La dernière saison avait été palpitante. Les 24 participants seront répartis en 4 équipes. Mask Singer ne reprendra que plus tard. Le jeudi 27 août, sur France 2, Nagui animera une soirée exceptionnelle « le Festival des festivals », un concert en live filmé au parc de Saint-Cloud. Cyril Lignac reprendra du service sur M6. Le cuisinier animera à partir du 24 août, à 18h30, « Tous en cuisine ».

De belles fictions en perspective

De belles fictions seront aussi proposées aux téléspectateurs. TF1 proposera la 20 août, des épisodes de la 10e saison de la série « Profilage. Le mardi 25 août, TF1 va diffuser la série américaine à succès « Big Little Lies » avec notamment Reese Witherspoon et Nicole Kidman au casting. France 3 proposera une 5e saison de « la Stagiaire ». « Candice Renoir », le 28 août, fera son retour sur France 2, «9-1-1 » revient sur M6 le 27 août, « The Twilight Zone » le même jour sur Canal+, « Alex Hugo », sur France 2, le 2 septembre. TF1 proposera, le 31 août, « Trop jeune pour moi », une fiction avec notamment Hélène de Fougerolles. « La Garçonne », programme court de France 2 avec Laura Smet et Grégory Fitoussi, débutera le même soir. TF1 diffusera « Grand hôtel », une mini-série avec Carole Bouquet en tête d’affiche.