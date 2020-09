Koh-Lanta : Benjamin Castaldi dit tout sur le lieu de la nouvelle saison

Denis Brogniart a donné quelques informations sur la prochaine saison de Koh-Lanta. Mais les fans du jeu de survie sont restés sur leur faim. Alors Benjamin Castaldi a révélé quel serait le lieu de tournage.

Où aura lieu la prochaine saison de Koh-Lanta ? Cette question est sur toutes les lèvres. Surtout depuis que Denis Brogniart a fait quelques révélations, mais pas assez. L’animateur adoré de l’émission de TF1 a lâché quelques informations croustillantes. Il était en effet l’invité d’une émission sur la radio Europe 1. A cette occasion, Denis Brogniart a expliqué que le prochain tournage de Koh-Lanta serait prévu en France.

En France, oui. Mais où ?

Oui mais voilà, la France, c’est grand. Où donc la production a-t-elle décidé de faire baver les candidats ? Ont-ils trouvé une zone assez sauvage et difficile ? C’est une autre tête connue de la chaîne TF1 qui a pris les devants. Benjamin Castaldi a mis fin à l’attente insoutenable. Les fans de l’émission peuvent le remercier ! Si la production a choisi d’installer la prochaine saison dans le pays hexagonal, c’est bien entendu à cause de l’épidémie de coronavirus.

Denis Brogniart: La production base le tournage en France, Covid oblige !

Rien ne permet en effet de conclure à une amélioration de la situation sur du court-terme. Alors autant simplifier les choses et ne pas risquer des annulations à la dernière minute. Les équipes planchent en effet sur cette prochaine saison et plusieurs étapes de pré-production sont déjà bien entamées : « Le casting est terminé, il est sympa. Il y aura plein de belles choses. (…) Je vous donne un indice, mais je ne vous en dirai pas plus : on tournera en France. Mais la France c’est grand. », voici les bribes d’information qu’a donné Denis Brogniart au micro d’Europe 1. Dans l’émission Culture médias, le présentateur-vedette a également indiqué que le tournage débuterait dans un mois, soit mi-octobre 2020.

Sur le plateau de Cyril Hanouna, Benjamin Castaldi révèle tout

Le journaliste Philippe Vandel a cru deviner que les candidats seraient en France mais très loin de la métropole. Il pensait en effet que Koh-Lanta serait organisé en Guyane. Mais pas de chance, ce n’est pas la destination que Benjamin Castaldi a confirmé. Sur le plateau de Cyril Hanouna, Benjamin Castaldi a tout révélé : « Ce sera dans le Pacifique et ce sera en Polynésie, aux alentours de Tahiti », a-t-il déclaré sur un ton sûr de lui. Il n’a pas donné de lieu exact mais il a continué à partager quelques détails : « La productrice est partie en repérage il y a quelques semaines, pour trouver une île qui pourrait accueillir les aventuriers, donc ce sera Tahiti, ça c’est du scoop ! Je crois même qu’on parle de l’île de Tahaa », s’est-il avancé sur un ton taquin. D’après les dernières informations, la prochaine saison aurait en effet lieu à proximité de cette île.

Alix Brun