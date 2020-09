Koh-Lanta : Bertrand-Kamal, cette phrase pendant son casting qui avait conquit fortement Alexia Laroche-Joubert

Âgé seulement de 30 ans, le candidat de Koh–Lanta, Bertrand-Kamal, est décédé à la suite d’une longue maladie le 9 septembre dernier. Victime d’un cancer du pancréas, la mort du jeune homme a fait l’effet d’une bombe pour toutes les équipes de l’émission.

De nombreux candidats lui ont rendu hommage, ainsi que bien évidemment Denis Brogniart. Mais pour ceux qui s’en rappellent, le 5 juin dernier dans la finale en direct de Koh–Lanta, l’Île des héros, le célèbre animateur avait déjà eu une pensée pour le candidat qui allait bientôt disparaître. Alors que Naoil remportait l’épreuve, Denis Brogniart avait lancé une petite phrase qui était passée presque inaperçue à l’époque : ” Je voudrais avoir une pensée pour Samir ce soir et sa famille qui vivent des moments difficiles, on pense à vous ! “. C’était en réalité une allusion pour les proches de Bertrand Kamal afin de soutenir Samir, le père du candidat décédé. L’animateur a également publié un message sur Twitter en affirmant avoir été très impressionné par la force de caractère de Bertrand-Kamal, mais aussi par le soutien de son entourage : ” Je pense à sa maman Annick, à son père Samir, à sa sœur et à son frère qui l’ont entouré avec tant d’amour jusqu’au bout “.

Le candidat avait été tout à fait honnête avec la production. Et dès l’annonce de sa maladie, il avait prévenu les responsables de Koh–Lanta. Il avait choisi la carte de la transparence. Il expliquait dans une interview accordée au journal, Le Bien Public, à la fin du mois d’août : ” je suis tombé malade après l’aventure. Je suis en plein combat contre la maladie. Je préfère le dire. Je n’ai aucune honte avec ça. C’est un combat contre le cancer cette fois qui m’attend. Les épreuves ne sont pas encore terminées de mon côté “.

Cette saison sera donc placée sous les hommages à la mémoire de l’aventurier. Présente sur le plateau de l’émission Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna, la célèbre productrice Alexia Laroche–Joubert n’a pas manqué de saluer la mémoire de ce candidat qui l’avait particulièrement marqué. Lors du talk-show de C8, le lundi 14 septembre, la productrice de Koh–Lanta expliquait comment les événements s’étaient déroulés. Elle avouait également que durant l’aventure Bertrand-Kamal avait déjà eu quelques problèmes de santé. Il s’était plaint de douleurs et avait été voir un médecin.” Suite à Koh–Lanta, il avait encore mal et à ce moment-là, il est allé faire des examens et en fin de compte, ils ont décelé, le 17 avril, je crois, un cancer. Très agressif malheureusement. Ça a été extrêmement violent “.

Un témoignage qui a visiblement ému tous les chroniqueurs présents sur le plateau de Cyril Hanouna. Notamment, lorsqu’Alexia Laroche–Joubert se souvenait de ce jour où Bertrand Kamal avait passé son casting. L’aventurier aujourd’hui décédé avait véritablement marqué les membres de l’émission par sa motivation ” Je vais apporter de la folie, prendre soin des gens, je suis un papa protecteur ” avait annoncé le candidat lors de son entretien.

Une maladie fulgurante qui a remporté très rapidement l’homme de 30 ans. Les premiers symptômes s’étaient manifestés pendant le tournage de Koh–Lanta, les 4 terres. Le candidat de la tribu de l’Est s’était plein de douleurs au ventre. ” Il s’est blessé dans l’aventure, un truc assez bénin ” se rappelle Alexia Laroche–Joubert. Cette gêne au niveau du ventre a, dans un premier temps, été associée à ce petit accident et ne pouvait laisser présager la terrible issue. Mais avec ce mal qui persistait, Bertrand-Kamal a dû se faire suivre par des médecins qui avaient finalement livré le terrible diagnostic.

Parti en quelques semaines, personne ne pouvait imaginer ce qui allait se produire. Denis Brogniart avoue lui aussi avoir été très marqué par ce candidat : ” Moi, j’ai découvert un aventurier, avant de l’aimer comme un ami, un être cher avec qui j’ai partagé tant de moments privilégiés. Malgré la souffrance, il gardait sa bonne humeur, son altruisme, sa gentillesse et sa tolérance. Il y a quelques jours, il s’inquiétait pour les autres. Il réussissait à sourire à plaisanter. Il a cru jusqu’au bout qu’il parviendrait à vaincre ce cancer qui le rongeait ” explique l’animateur de 53 ans dans une interview accordée à Télé-Loisirs.

Bien décidé à soutenir son ami, Denis Brogniart aura remué ciel et terre pour tenter de lui venir en aide jusqu’au bout. Le célèbre animateur est également le parrain de la Fondation ARC contre le cancer. Et dans ce cadre, il avait contacté plusieurs médecins afin qu’ils étudient le cas de Bertrand-Kamal. Le jeune homme aura reçu un traitement expérimental qu’il lui aura permis de tenir quelques semaines de plus, mais sans réellement le sauver. ” Je pense que sans ces traitements expérimentaux, il serait parti avant la diffusion du premier épisode de Koh–Lanta. Et moi, un de mes petits bonheurs, c’est qu’il ait pu voir le premier. Il n’a pas pu voir le deuxième parce qu’il en avait plus la force ” explique l’emblématique présentateur de Koh–Lanta.

Lors de son intervention dans Touche pas à mon poste, Alexia Laroche–Joubert avouait avoir été très impressionnée par Bertrand-Kamal : ” Ça a été extrêmement violent parce qu’il faut savoir que Bertrand-Kamal est l’expression même de la joie de vivre. Ce qu’il a vécu en termes de souffrance… Il a été admirable. Je l’avais régulièrement au téléphone et il arrivait encore à faire des pointes d’humour alors que je sais que c’était très violent “.

Un cancer fulgurant qui aura emporté très rapidement ce jeune homme en pleine force de l’âge. Parfois méconnu du grand public, le cancer du pancréas est la 4e cause de décès en Europe. Même si le pronostic vital s’est amélioré au cours des années, ce cancer reste l’un des plus redoutables. Et ce, parce que généralement, le diagnostic est réalisé très tard dans l’évolution de la maladie. Malgré l’acharnement des médecins, et le courage dont Bertrand-Kamal aura fait preuve, le mal l’a finalement emporté. Cette dernière saison de Koh–Lanta : les 4 terres aura donc une saveur toute particulière et sera placée sous le signe des hommages au candidat.

Bertrand-Kamal, un homme qui aura marqué son passage dans l’émission par sa gentillesse et sa bienveillance, dont tous ceux qui l’ont connu, se souviennent avec émotion.