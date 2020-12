Koh-Lanta: Brice dévoile officiellement le prénom de son petit bonhomme, magnifique on adore!

Comme vous le savez sûrement, le bébé de Brice et de sa compagne est arrivé plus tôt que prévu. Un beau cadeau de Noël pour le finaliste malheureux de Koh-Lanta. LD People va vous dévoiler le prénom du petit, attention, il est magnifique.

Brice, papa plus tôt que prévu

Finaliste malheureux face à Alexandra, Brice n’était pas forcément malheureux après sa défaite. En effet, le jeune homme a surpris tout le monde en annonçant la grossesse de sa compagne quelques minutes avant le grand direct de la finale de Koh-Lanta : “L’aventure Koh-Lanta se termine ce soir, mais une nouvelle commence. Un nouveau rêve se réalise, tellement content de pouvoir enfin vous l’annoncer. Dans quelques jours je vais devenir papa pour la première fois et je suis le plus heureux du monde. Tellement content d’avoir pu partager Koh-Lanta avec vous, vous êtes géniaux, on se retrouvera dans quelques minutes en direct sur TF1 pour l’annonce de cette grande nouvelle“.

Il y a quelques jours, Brice (#KohLanta) et sa compagne sont devenus parents. 👶💕🍼@bricekohlanta20 pic.twitter.com/I6tESwNr9d — YOUNG PEOPLE (@YoungPeopleOff) December 11, 2020

Si la fin de la grossesse était prévue pour pour le 23 décembre, Brice est devenu papa il y a quelques jours (le mercredi 9 décembre plus exactement) : “Cet ange de noël est arrivé un peu plus tôt que prévu. Nous sommes très heureux de vous faire découvrir notre petit aventurier, la maman va bien, elle a été géniale” avait-il notamment dit sur son compte Instagram.

Il dévoile le prénom de son fils

Si de nombreuses personnes ont mis un commentaire sous la publication de Brice, Denis Brogniart, le présentateur de Koh-Lanta, a également pris le temps de réagir à cette excellente nouvelle pour Brice : “Félicitations à Brice et à sa compagne ! Ils entament la plus belle aventure de la vie en devenant parents ! Ce petit garçon est arrivé avec un peu d’avance ! Bon moi, je connais le prénom mais ce n’est pas à moi de vous le révéler !“. Et justement, quelques heures après ce petit teasing, le jeune homme a annoncé à tout le monde le prénom du petit bonhomme.

Brice (Koh Lanta 2020) papa : il dévoile le prénom de son bébé, les abonnés valident https://t.co/ZqXcmEoxzy pic.twitter.com/ueT4z2kLD8 — Purebreak (@pure_break) December 14, 2020

Ainsi, Brice a fait un petit jeu, en dévoilant chaque jour, deux lettres du prénom de son fils. Mais le prénom tient en 4 lettres et c’est ce samedi 12 décembre, qu’il a mis fin au suspense : “Notre petit prince s’appelle donc….MAËL. On valide le prénom la team ?? Je suis le plus heureux du monde, c’est juste dingue, je suis papaaa”. Et effectivement, les fans de l’aventurier valident totalement le prénom : “On adore, ouiiii, trop beau comme prénom, on valide, j’adore” pouvait-on notamment lire dans les commentaires. LD People valide également le prénom.