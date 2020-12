Koh-Lanta: Brice dévoile pour la toute première fois, le visage de sa compagne (sublime)

Brice a peut-être perdu Koh Lanta 2020, mais il na pas tout perdu, c’est le moins qu’on puisse dire. En effet, il est devenu papa pour la première fois. Aujourd’hui, le finaliste de l’émission de TF1 a décidé de dévoiler le visage de sa compagne. Ne vous inquiétez pas, LD People va vous dire pourquoi.

Il veut rester discret sur sa vie privée

Un peu avant la diffusion de la finale de Koh-Lanta, Brice avait fait une déclaration auprès de ses fans. En effet, le jeune homme allait devenir papa dans les toutes prochaines semaines. Et c’est le mercredi 9 décembre que le petit Maël a pointé le bout de son nez : “Cet ange de Noël est arrivé un peu plus tôt que prévu. Nous sommes très heureux de vous faire découvrir notre petit aventurier, la maman va bien, elle a été géniale. Merci pour tous vos messages les loulous, c’est que du bonus” a-t-il notamment déclaré sur les réseaux sociaux.

Brice (Koh-Lanta) papa. On connaît le prénom de son fils et les internautes valident ! https://t.co/yfdTvQYI0r — NextPlz (@NextPlz_fr) December 16, 2020

Mais si on sait que Brice est devenu père, on ne connaît pas l’identité de celle qui fait battre son cœur. En effet, depuis qu’il a explosé aux yeux de tout le monde dans Koh-Lanta, il a décidé d’être discret sur sa vie privée : “J’ai supprimé les photos où apparaissait ma copine, les endroits que j’ai fréquentés. J’estime avoir une vie publique. J’ai prévenu ma famille de faire attention. Je sais qu’en participant à Koh-Lanta, l’exposition est très importante. J’ai décidé d’être dans la lumière, ma famille non, donc je préfère les protéger de ça“.

Brice présente pour la première fois sa compagne

Comme vous pouvez vous en douter, Brice n’est pas un cœur à prendre. Et s’il a décidé de ne pas en dévoiler trop sur sa vie privée, il a tout de même souhaité montrer le visage de sa chérie. C’est donc ce mardi 22 décembre que le finaliste de Koh-Lanta, s’est saisi de son compte Instagram pour y adresser une très belle déclaration à sa compagne : “À l’époque nous étions un couple, maintenant nous sommes une famille” a-t-il notamment écrit en légende d’une photo sur laquelle il pose avec sa copine.

Brice (Koh-Lanta) dévoile le visage de sa compagne pour la première fois, les internautes éblouis https://t.co/EDJ7sjN3C4 pic.twitter.com/0tBpP163uW — Voici (@voici) December 23, 2020

Evidemment, les internautes qui n’avaient pas encore pu voir la maman de Maël, sont ravis de pouvoir mettre un visage sur celle qui fait battre le cœur de Brice. D’ailleurs, les beaux messages s’enchaînent sous la publication du jeune homme : “Vous êtes juste magnifiques tous les deux. Beaucoup d’amour et de tendresse se dégagent de ces photos… Bonne route à vous deux et votre mini-vous“, “Enfin une photo avec la maman ! Vous êtes trop beaux“, “Quel magnifique bébé vous avez dû avoir ! Super couple“. La rédaction de LD People trouve aussi que c’est un beau couple.