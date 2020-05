Koh-Lanta: Camille attend son second enfant avec une star du foot

Camille, aventurière de la saison 12 de Koh-Lanta, attend une nouvelle fois une heureux événement. Avec son mari, elle partage la grande nouvelle sur les réseaux sociaux. Un deuxième enfant est en route pour le couple déjà parents d’un petit ange. Huit ans après son parcours dans Koh-Lanta, les fans sont heureux d’apprendre cette grande nouvelle.

Camille de Koh-Lanta ne tourne pas le dos à l’aventure, elle se lance dans l’aventure familiale

Camille est mariée à un joueur de football professionnel. Morgan Schneiderlin évolue à l’Everton Football Club. Un club de football anglais basé à Liverpool. Le couple faisait la rencontre de leur fils il y a un peu mois de deux ans. Et c’est au tour du deuxième de se mettre en route. un grand bonheur que Camille et son mari ont tenu à partager sur les réseaux sociaux.

Et d’après la photo partagée sur le compte Instagram de Camille. Leur deuxième enfant devrait pointer le bout de son nez pour le mois de septembre de cette année. Camille vit sa plus belle aventure en devenant maman. Même si l’aventure de Koh-Lanta qu’elle a vécut en 2012 reste gravée à jamais dans sa mémoire. De plus, sa participation à l’émission a aidé à sa rencontre avec l’homme de sa vie. La présence d’une jeune alsacienne dans Koh-Lanta avait rendu curieux Morgan Schneiderlin. Car le jeune footballeur est originaire de Strasbourg. Camille racontait alors pendant un interview accordé à TVMag que sans Koh-Lanta, elle n’aurait peut-être jamais intéressé Morgan Schneiderlin. Heureusement que ces deux là se sont trouvés. Ils semblent parfaits l’un pour l’autre et très heureux. La petite famille qu’ils forment avec leur fils va donc bientôt s’agrandir.

Un deuxième enfant pour Camille et son mari

Le petit Maé va pourvoir devenir un grand frère. C’est donc tous les trois qu’ils annoncent la grande nouvelle sur Instagram. Prenant la pose devant un mur sur lequel est inscrit à la craie la date prévue de l’arrivée du nouveau-né. Camille est ravie de vivre une nouvelle grossesse. D’autant que la première s’était passé à merveille. Elle tenait à avoir un accouchement le plus naturel possible et cela lui a été permis. Camille partageait la photo du premier jour de Maé sur Instagram pour célébrer les cinq mois de son petit trésor. Elle racontait alors comment tout s’était passé sous les meilleures auspices.

Camille attendait certainement ce moment avec impatience

Sa deuxième grossesse devait être attendue par Camille. En effet, à voir la fréquence à laquelle elle partage des photos souvenir de l’attente de son premier enfant, Camille semble nostalgique. C’est donc avec une grand bonheur qu’elle va pouvoir retrouver les sensations que connaissent celles qui portent ou qui ont porté la vie.

Camille nage littéralement dans le bonheur depuis que son mari est entré dans sa vie. Et mieux encore, le bonheur se multiplie lorsqu’il se partage. C’est donc deux fois plus de bonheur que vit Camille depuis l’arrivée dans sa vie de Maé. Et certainement encore deux fois plus de bonheur encore lorsque le suivant viendra au monde.

Les formes de Camille commence à laisser voir que la vie grandit en elle

Son ventre s’arrondit alors qu’elle en est déjà à sa vingtième semaine de grossesse. Mais Camille ne prend pas encore trop de kilos. Du coup, elle dit elle-même devoir faire sortir son ventre pour que celui-ci se remarque sur les photos. Une photo de famille qui fait chaud au cœur. Tous les trois ont un sourire ravageur et communicatif.

Camille en profite également pour remercier toutes les personnes qui la suivent et qui lui ont souhaité leurs vœux de bonheur. Avec plus de 54 000 abonnés sur Instagram, il vaut mieux faire un message groupé pour remercier les fans de leurs messages. Tout semble se passer pour le mieux pour la petite famille en cours d’agrandissement. Ils sont rayonnant de bonheur et ne cachent pas la joie qu’ils ressentent depuis qu’ils ont partagé l’annonce de la grossesse de Camille.

Et les commentaires des fans n’arrangent pas les choses. Tout le monde est ravie d’apprendre la nouvelle et encourage le couple dans cette nouvelle aventure. Fonder une famille est l’aventure d’une vie. Et Camille semble déterminée à remporter toutes les épreuves de celle-ci.