Koh-Lanta ce participant « totalement défiguré »! Voici ce qu’il s’est passé

Alban Pellegrin, un ancien candidat emblématique de Koh-Lanta apparaît avec le visage complètement déformé. Alban Pellegrin partage une photo choc de lui sur les réseaux sociaux. En effet, sur son dernier post publié ce samedi 16 mai dernier sur Instagram, Alain apparaît aux côtés de sa compagne, mais totalement méconnaissable:

le crâne rasé, les yeux et le visage complètement bouffis. Si on pouvait tout imaginer, et même le pire, il n’en était heureusement rien de tout ça, le jeune homme de 33 ans, s’est tout simplement fait implanter des cheveux, et ce sont donc les suites et le résultat de cette opération qui lui ont donnés cette tête. » On dirait que je reviens de la saison 2 pour GQ France, mais c’est juste ma tête après ma greffe de cheveux » a écrit Alban, en légende de cette surprenante photo.

Ses followers s’étaient montrés très inquiets, mais l’ancien candidat du jeu d’aventure a tenu à rapidement les rassurer » Zéro douleur, juste l’oedème qui descend “ a-t-il ainsi ajouté.

Rendu célèbre par le programme de la chaîne de TF1, Koh-Lanta, auquel il a participé en 2015 et 2018, Alban Pellegrin a fait le buzz sur la toile avec ce cliché.

Il faut bien dire que les participants du jeu deviennent presque tous de vraies stars, et sont extrêmement suivis sur les réseaux sociaux, et ce n’est pas Inès Loucif, actuelle participante de Koh-Lanta 2020, qui pourra dire le contraire au vu des réactions qu’elle a suscitées ses derniers jours.

Mais aujourd’hui, c’est l’ancien participant à « Koh-Lanta Johor » et “ Koh-Lanta : le Combat des Héros ”, qui revient au devant de la scène. Les fans de l’émission avaient pu le retrouver il y a 2 ans dans la version » All Stars “ diffusée en 2018.

Alban Pellegrin, un Lyonnais ambitieux, a laissé, lors de ces aventures, le souvenir d’un concurrent combatif et capable de véritables prouesses sportives. Un homme intègre qui accorde aux valeurs humaines une importance considérable et démontre de grandes capacités athlétiques. Capacités dont il fera la démonstration une fois de plus, mais cette fois-ci en dehors du jeu, en relevant un pari complètement fou en Thaïlande. Ici, non pas pour un jeu, mais pour un reportage pour GQ, pour lequel il quittera l’Europe pour s’envoler vers l’Asie pour une nouvelle aventure complètement déjantée.

« Pour connaître un peuple, pourquoi pas le combattre » un slogan qui n’avait rien d’agressif, mais Alban Pellegrin a eu l’idée de se lancer un défi hors du commun. Bien qu’il n’ait jamais de sa vie pratiqué ce sport, il s’était rendu l’année dernière en Thaïlande, lieu du temple de la boxe thai, avec la ferme intention de rencontrer sur un ring un boxeur professionnel. Avec l’aide de coachs sportifs, il va vivre pendant sept longs jours un entraînement du plus intensif pour se former aux rudiments de ce sport. Quand on sait que généralement les boxeurs commencent leur carrière très jeune et mettent des années à acquérir la maîtrise de cet art, on se rend encore mieux compte de la taille du challenge qui attend le jeune Français. »

« Et si, il pensait que le plus dur, ce serait le combat en lui-même, l’entraînement qu’il va subir se révélera un véritable cauchemar tant l’intensité sera forte. Ne lui épargnant rien, ses entraîneurs soumettent son physique et son moral à rude épreuve. En plus de la fatigue et de la chaleur qui règne, il s’impose des journées entières, un entraînement hors du commun afin de se préparer au jour fatidique. Après une semaine vint le jour du combat, avec la force et la rage de réussir, Alban rencontre un maître de ce sport et monte sur le ring devant un public très nombreux. »

« Les minutes lui paraissent des heures tant le début est difficile, les coups pleuvent et le français est projeté au sol. Néanmoins, il arrivera à reprendre ses esprits et sa concentration, et aller au terme de la confrontation. Bien sûr, il a perdu, mais à la sortie, il dira combien il est heureux même si sur les images, on le voit visiblement déçu de sa prestation. Mais finalement, monter dans cette arène, c’était déjà une victoire. »

« Alors quand il y a quelques jours, on découvrait sur son compte instagram, cette photo avec le visage gonflé et tuméfié, comme défiguré, certains se sont dit,…..il a replongé, il est peut-être remonté une fois de plus sur un ring. “Je me suis demandé avec qui il a fighté mdr. Bon courage », « Oh mon dieu on te reconnaît même pas, j’espère que tout va bien pour toi, comment ça se fait que tu es gonflé comme ça, mais on ne te reconnaît pas du tout », peut-on ainsi lire dans les commentaires.

Il n’en était rien de tout cela, seulement un passage en clinique pour une opération d’esthétique, et se faire une greffe afin d’éliminer une calvitie naissante et retrouver une crinière d’adolescent, pour juste réparer les signes du temps qui passe. Mais pour ceux qui le suivent régulièrement sur son compte instagram comme ses 34 000 abonnés, le sportif avait déjà laissé entrevoir ce qui allait se passer en postant une photo de lui, montrant son amie lui raser le crâne à nu comme pour visiblement préparer sa future intervention. “Un de perdu, 10 de retrouvés”, avait-il ainsi prévenu le 7 mai dernier.

Alban Pellegrin a, dans tous les cas, laissé un bon souvenir aux téléspectateurs de TF1, et il est fort à parier qu’on le retrouvera encore dans des prochaines émissions du célèbre jeu qui cartonne encore cette saison.

Les fans du programme attendent avec impatience la finale de cette saison qui sera bientôt diffusée sur les écrans de la première chaîne française. Néanmoins, la production a effet décidé de couper en deux tous les épisodes restants de Koh-Lanta, y compris la grande finale. Il faudra donc attendre quelques semaines pour découvrir le nom du grand gagnant.

Pour cette dernière qui se déroulera en plateau à Paris, avec les mesures de sécurité sanitaires en vigueur, il est probable que le grand spectacle se fera sans public, et que certains des participants seront empêchés de rejoindre les studios de TF1, puisque seules les personnes, résidents à moins de 100 km du lieu du tournage, seront autorisées à se déplacer pour assister à l’évènement.