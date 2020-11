Koh Lanta: Ces deux aventuriers sont en couple? Cette rumeur AFFOLE les internautes

Loïc et Lola, les deux candidats finalistes de “Koh-Lanta les 4 terres”, sont-ils ensemble? C’est en tout cas ce que pensent certaines personnes sur les réseaux sociaux. Explications.

Encore un couple dans Koh Lanta ?

Même si la libido n’est pas au top dans Koh Lanta, des couples ont quand même réussi à se former grâce à l’émission de TF1. En effet, on se souvient tous de Jesta et Benoît, qui attendent leur deuxième enfant ou encore de Jérémy et Candice. Et si cette année, c’était au tour de Loïc et de Lola? Les fans de l’émission d’aventure eux, sont sont certains qu’il y a bien anguille sous roche. En effet, Loïc aime mettre des photos qui font rire les gens sur Instagram. Il y a quelques jours, il a posté une série de photos où on peut le voir sous une cascade à la campagne.

Lola (Koh Lanta 2020) et Loïc en couple ? La rumeur relancée par ce détail https://t.co/QyBzbvs4aw pic.twitter.com/iZvk4cGE9b — Purebreak (@pure_break) November 20, 2020

Mais ce n’est pas la photo en costume qui a fait le plus réagir sur les réseaux sociaux, c’est la toute dernière photo. En effet, on le voit torse nu avec un parapluie pour cacher son intimité. En légende, le jeune homme a écrit : “Me demandez pas la logique des photos car y’en a pas c’est que du fun. Costard/Cascade un mix sympa non ? En vrai j’ai eu tellement froid l’eau était gelée mais j’ai réussi a avoir quelques photos sympa”. Lola a tout de suite pris le temps de réagir et déclare : “Tu me t*es“.

Lola et Loïc en couple ? Ou simplement des amis ?

Il n’en fallait pas moins pour que les fans s’enflamment directement qui pensent que Lola et Loïc était en couple depuis la fin du tournage de Koh Lanta. En effet, sous le commentaire de la jeune femme, on peut notamment lire des messages comme : “Vous iriez bien ensemble“, “on se demande si vous êtes en couple?“. Alors info ou intox? En tout cas, les deux intéressés n’ont pas répondu pour le moment. En effet, ils répondent avec humour aux questions des internautes sur leur supposé couple en détournant les questions, ou en faisant des réponses ironiques.

Loïc (Koh Lanta) serait en couple avec Lola ? Il fait des révélations sur les réseaux sociaux !https://t.co/rbuHrMimJD — La Pause Vine (@LaPauseVine) November 13, 2020

Une chose est certaine en tout cas, Loïc est très sollicité par ses followers. Dans une récente interview, le jeune savoyard a révélé qu’il recevait de nombreuses propositions sur les réseaux sociaux: “J’ai bien l’impression que Koh Lanta aide avec les filles parce que ma demande en mariage quotidienne a grimpé d’un seul coup. Je ne compte même plus les demandes en mariage que j’ai chaque jour“.