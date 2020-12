Koh Lanta: Ces drôles de séquences coupées au montage, Brice et Loïc balancent tout!

Ce vendredi 4 décembre 2020, Alexandra a su être la plus forte pour remporter cette nouvelle saison de Koh-Lanta. Avant la diffusion de la finale, les trois finalistes Loïc, Brice et Alexandra ont accordé une interview au “Parisien”. Ils y évoquent notamment des séquences dur l’île coupées au montage. Ne vous inquiétez pas, la rédaction de LD People vous en dit plus.

Alexandra, grande gagnante de Koh Lanta, les 4 terres

Au terme d’un ultime dépouillement particulièrement serré, Alexandra a devancé Brice dans le vote du jury final. Une belle victoire méritée pour la jeune femme qui a tout le temps su tenir pour montrer à ses filles que tout était possible dans la vie : “Je suis super émue. Je voulais montrer qu’avec la détermination, en ne lâchant rien, on pouvait réaliser ses rêves. Je voulais montrer ça à mes filles et je crois que j’ai réussi ma mission” a-t-elle notamment expliqué à Denis Brogniart qui voulait avoir son ressenti après le vote final.

C’est donc Alexandra qui empochera les 100 000 euros de la victoire. D’ailleurs, Denis Brogniart lui a demandé ce qu’elle avait faire de cet argent : “Les 100 000 euros c’est pour mes filles. Pour leur avenir, pour les aider à réaliser leur rêve et leur projet a-t-elle lancé avant d’ajouter : Je donnerai un peu aux fonds pour Bertrand-Kamal”. Une réponse touchante, puisque cette saison n’est pas une saison comme les autres. En effet, Bertrand-Kamal est décédé, le 9 septembre dernier à l’âge de 30 ans des suites d’un cancer du pancréas.

Loïc et Brice racontent plusieurs anecdotes

Chaque aventurier garde précieusement en tête son passage dans Koh-Lanta et d’ailleurs, les deux autres finaliste, Loïc et Brice, ont dévoilé plusieurs anecdotes hilarantes. Le premier cité s’est notamment rappelé d’une course poursuite avec un poulet : “On a couru après un poulet avec Beka pour le manger… Mais le poulet était plus rapide que deux hommes affamés. Ça devait être beau à voir !” explique-t-il mort de rire. Une séquence qui, malheureusement pour les téléspectateurs et pour la rédaction de LD People, n’a pas été captée par les caméras.

PHOTOS : Koh Lanta : Alexandra, Brice, Loïc, les trois rescapés pour la grande finale ! https://t.co/qoQiA9FYdM — Actualité24 (@Actualite24FR) December 4, 2020

De son côté, Brice se souvient que la tribu des oranges lui avait coupé les cheveux pour allumer le feu et pouvoir avoir à manger : “Au début sur l’île de l’équipe orange, ma tête était posée sur une bûche et Dorian m’a coupé les cheveux… à coups de machette ! Il m’a dit tranquillement : ‘On va garder tes cheveux pour allumer le feu“. Une chose est certaine, cette saison de Koh Lanta a été une saison forte. Et ce n’est pas les audiences qui diront le contraire.