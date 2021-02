Koh-Lanta: Cet aventurier emblématique complètement défiguré suite à une opération crée scandale sur la toile !

Koh-Lanta a révélé au public de véritables vedettes. Certains des anciens candidats de l’émission sont encore aujourd’hui suivis par des milliers de fans. C’est le cas de Mohamed par exemple, révélé dans Koh-Lanta en 2005. Vous souvenez-vous de celui qui avait pour projet de manger une chèvre ? L’ancien aventurier inquiète ses fans à cause des résultats d’une intervention esthétique. Le visage enflé, il tente de les rassurer. LDPeople vous raconte tout !

Un aventurier de Koh-Lanta qui ose retoucher son apparence

Mohamed est devenu viral avec cette histoire de chèvre dans Koh-Lanta. Tout le monde avait entendu parler de cette histoire, même sans être un fan du programme. Aujourd’hui, il a fait son « mea culpa » à ce sujet. Sur son compte Instagram, il pose même aux côtés d’une chèvre.

Mais ce qui nous intéresse aujourd’hui ce sont les possibles terribles résultats de l’intervention subie par l’ancien candidat de Koh-Lanta. En effet, ce sportif et aventurier avait besoin de changement. Loin d’avoir envie de changer de tête, une chose le contrariait tout de même quant à son apparence. Il s’agissait de ses cheveux. Une calvitie naissante sur le devant de son crâne lui minait de plus en plus le moral. Mohamed a donc fini par sauter le pas et par opter pour se faire poser des implants capillaires. Qui eu cru que celui qui a réussi à se rendre jusqu’en finale de Koh-Lanta puisse développer des complexes ?

C’est pourtant vrai ! Néanmoins, si c’est une intervention disons banales contrairement aux opérations de chirurgie esthétiques qui touche plus largement au physique, les fans de Mohamed avait de quoi s’inquiéter.

La vidéo « terrifiante » dans lequel Mohamed a un fou rire

En effet, partageant une vidéo pour donner de ses nouvelles à la suite de l’intervention, les internautes ont été sous le choc. LDPeople vous prévient d’avance car les propos suivants pourraient vous retourner l’estomac, Mohamed va très bien. L’ancien aventurier de Koh-Lanta se présentait le crâne taché de sang et le visage défiguré. Il parlait pourtant de son état avec beaucoup d’humour, disait notamment en riant « c’est un chantier ma tête ».

En revanche, les abonnés Instagram et Mohamed n’ont pas pris cela à la rigolade. Du moins pas immédiatement. Le finaliste de Koh-Lanta 2005 a donc reçu d’innombrables messages sur son intervention et sur le gonflement de son visage. Conscient de l’inquiétude de ses fans, il a donc publié une courte story pour les rassurer. Et au fil des jours qui passent, force est de constater que l’œdème causé par son intervention capillaire descend sur son visage et finira par s’évacuer. Heureusement que Mohamed a réussi à rire de son état. Comme certains commentaires le lui signalaient, tout le monde n’aurait pas su faire preuve de son autodérision.

Une aventure de plus pour cet entrepreneur de talent. Maintenant qu’il est animateur à la télévision, l’ancien de Koh-Lanta aura un physique irréprochable et plus aucune raison de complexer.