Koh-Lanta: Cette aventurière avoue avoir volé un objet important à la prod...

L’une des candidates de cette saison de Koh–Lanta avoue avoir commis un vol lors des tournages. La jeune femme a admis avoir dérobé un objet sans que la production ne se rende compte de rien ! Lors d’un Insta Live, Alix avoue tout !

La célèbre capitaine de l’équipe jaune était en effet en direct sur Instagram ce vendredi 9 octobre. En compagnie de Thomas, l’ancien candidat participant de l’édition Koh–Lanta aux Fidji, les deux aventuriers sont revenus sur leurs expériences respectives. Ils ont partagé leurs meilleurs souvenirs de leur participation au célèbre jeu de TF1. Alix a profité de l’occasion pour faire quelques révélations croustillantes. La jeune femme a admis être repartie de l’île avec un petit souvenir…

Koh-Lanta

Depuis le début de cette saison, Koh–Lanta, Les 4 Terres ne cesse de cartonner à chacune de ses diffusions. Cette année, les règles du jeu ont quelque peu changé. Cette saison est donc très particulière puisque ce sont 4 équipes de 6 aventuriers qui ont débuté le jeu. Elles sont réparties en quatre couleurs, le sud en bleu, le nord en violet, l’est en vert et l’ouest en orange. Une autre particularité pour Koh–Lanta, Les 4 Terres est l’existence de l’île de l’exil. Cette bande de terre désolée et sans ressources est véritablement le lieu à éviter ! Lors de l’épreuve de confort, la tribu qui remporte le trophée choisit entre deux récompenses. La deuxième prend la récompense qui n’aura pas été choisie par les gagnants. La troisième rentre au camp alors que la quatrième équipe doit se rendre sur l’île de l’exil.

Depuis le début du jeu, Alix a montré d’étonnantes capacités. Cette pompière âgée de 28 ans se prépare en effet depuis des années à sa participation à Koh–Lanta. Cette coach sportive originaire d’Aubagne a déjà prouvé qu’elle possède un mental d’acier et qu’elle est prête à tout pour décrocher la victoire. Les téléspectateurs l’ont rapidement adopté. Elle a même réussi à devenir la cheffe de la tribu des jaunes après avoir remporté l’épreuve d’immunité face à Bertrand-Kamal. La jeune femme s’est ainsi rapidement imposée comme un leader.

Mais la capitaine de l’équipe des jaunes aurait décidé de repartir avec un souvenir symbolique de son aventure. Après plusieurs semaines passées sur l’île de Koh–Lanta, la jolie jeune femme n’a pu se résoudre à rentrer chez elle sans repartir avec un petit morceau d’un bien très précieux. Les jaunes ont ramené le totem sur leur camp grâce à une victoire dans une épreuve d’immunité. Alix a alors eu une petite idée derrière la tête. Avec ses compagnons, elle a en effet décidé de retirer quelques perles qui décorent la statuette. Chaque membre de l’équipe a donc reçu une perle afin de la rapporter chez lui. Loin d’être le casse du siècle, Alix n’avait jamais avoué ce petit vol. Mais vendredi dernier en direct sur les réseaux sociaux, la candidate a tout révélé ! En réalité, la production ne s’est jamais rendu compte de l’absence des décorations sur le totem. Du moins jusqu’à ce jour, où Alix a dit toute la vérité.

À l’occasion de cette vidéo, Alix a évoqué avec Thomas toutes les affaires qu’elle possède sur l’île. Tous ses effets personnels sont actuellement rangés dans un sac. Et la jeune femme a décidé que le jour de la grande finale, elle ouvrirait son bagage pour la première fois. Elle a d’ailleurs l’intention de vendre une partie du contenu à l’attention d’œuvres caritatives. Notamment la gourde qui l’a accompagnée durant toute l’aventure.

Mais les deux anciens candidats avouent que beaucoup d’aventuriers rêvent de pouvoir rentrer chez eux avec un totem. Or, il semblerait que Denis Brogniart les conserve précautionneusement chez lui. Alix avait donc décidé de ramener chez elle une petite partie de cet objet. Car comme le veut la tradition, sa tribu avait récupéré le totem à l’issue d’une épreuve. Elle a donc révélé ne pas avoir résisté à repartir avec un souvenir ” Il me semble que si je farfouille dans mes objets trouvés de Koh–Lanta, lorsqu’on gagne cette épreuve, j’ai un peu piqué des perles qu’il y a autour du totem. On a réussi chacun d’avoir un petit souvenir de cette victoire qui était méga-importante pour nous “ a-t-elle révélé visiblement très heureuse d’avoir réussi ce tour de force. Décidément, Alix a de la suite dans les idées. Et quand elle désire quelque chose, rien ne peut arrêter la jeune femme. Tous les candidats de l’équipe jaune sont donc complices de ce vol, mais c’est finalement leur ancienne leader qui a décidé de tout avouer. Si les candidats de Koh–Lanta repartent chaque année avec des images plein la tête, la coach sportive venue du Sud ne voulait pas se contenter de souvenirs impalpables.

Mais il paraîtrait qu’en réalité, d’autres objets repartiraient également de l’île dans les valises des candidats. Les totems sont réservés à la collection privée de Denis Brogniart. Les aventuriers auraient pour habitude, par contre, de repartir avec les colliers d’immunité et les bandeaux aux couleurs des équipes. Cependant, pour Alix, ce n’était visiblement pas suffisant. Elle aura certainement eu l’idée de ce vol afin que toute son équipe ait un secret en commun. Ce genre d’aventure les aura probablement encore un peu plus soudé.

En tout cas, le groupe des jaunes n’a pas à rougir de sa participation à l’émission pour l’instant ; Alix est réellement arrivée à s’imposer comme une cheffe de file efficace. Même lors du dernier épisode, la tribu des jaunes n’a pas réussi à remporter l’épreuve de confort. Vendredi dernier, c’était, en effet, les rouges menés par Bertrand-Kamal qui ont remporté la victoire. Toute l’équipe a eu l’occasion de fêter ce trophée en organisant une grosse fête avec des chanteurs et des musiciens locaux sur un bateau. Les rouges n’ont d’ailleurs pas hésité à narguer l’équipe jaune en passant devant leur campement. Alix, la capitaine des jaunes, a d’ailleurs une fois de plus montré son caractère. Visiblement énervée par l’attitude des rouges, la jeune femme s’est littéralement emportée ” Là, c’est narguer pour narguer. S’ils veulent qu’on se rentre dedans tête à tête, on va se rentrer dedans tête à tête. Ils veulent jouer à ça ? On va jouer à ça, je vous le dis tout de suite ! “. Décidément, Alix sait faire preuve de caractère ! La jeune femme paraissait donc motivée plus que jamais…