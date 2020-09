Koh-Lanta : Cette célèbre candidate annonce attendre son troisième enfant (photos)

Koh-Lanta, depuis bientôt 20 ans d’existence, a révélé de nombreux candidats à la notoriété. En effet, plusieurs anciens candidats de cette aventure ont continué de maintenir leurs influences sur les réseaux sociaux. Et certains ont même rejoint d’autres casting d’émissions de télé-réalité notamment. Lors de la saison 10 de Koh-Lanta, l’édition au Vietnam, une candidate arrivée jusqu’à l’épreuve des poteaux continue donc de faire parler d’elle. Elle rejoint d’autres émissions et participe depuis le mois de janvier de cette année à un show intitulé Mamans & Célèbres. Ce nouveau programme est accessible tous les soirs de la semaine à partir 17h sur TFX. Et il n’a rien à voir avec Koh-Lanta.

Koh-Lanta révèle des vedettes du petit écran

L’ancienne candidate de Koh-Lanta annonce donc sa grossesse, la troisième. Avec un grand bonheur, elle partage cette nouvelle avec ses fans sur Instagram. Mais elle annonce également cette heureux événement devant les caméras de Mamans & Célèbres. Les fans du show de TFX sont épatés par la nouvelle. D’autant que ce n’est pas la première a annoncer une grossesse ses derniers mois.

Elles sont toutes tombées enceinte ces derniers mois. Stéphanie, Kelly, Jesta maintenant Wafa. C’est un gros baby boom la #MamansEtCelebres — Elodie Cerejo (@CerejoElodie) September 28, 2020

De quoi permettre à nos mamans d’amplement s’occuper. Et pour les fans de voir l’éducation des parents à l’œuvre depuis le début de la vie des enfants. Une télé-réalité qui va vraiment dans le cœur de la vie de famille des participants finalement. De quoi changer la jeune femme de son aventure dans Koh-Lanta. Wafa partage donc la nouvelle avec ses abonnés, après avoir annoncé la nouvelle à son mari et ses deux filles. La jeune femme espère déjà que le prochain sera un petit garçon.

Une grande nouvelle qui apporte son lot d’émotions

C’est seulement il y a quelques jours que l’ancienne candidate de Koh-Lanta annonçait être enceinte. Mais elle explique dans une vidéo sur le sujet de my TF1, qu’elle était au courant depuis un certain temps. En revanche, elle voulait attendre que le mariage soit passé pour l’apprendre à son mari. Or, le mariage avait lieu au début du mois de septembre. Il était difficile pour Wafa de garder le secret. D’autant qu’elle s’inquiétait qu’il puisse arriver un malheur. Mais heureusement, tout s’est très bien passé et continue de bien aller. Olivier, le mari de Wafa, est ravi de la nouvelle. La petite famille va s’agrandir et ils envisagent d’ores et déjà de changer de voiture et de déménager dans une maison plus grande.

Les fans de Wafa la connaissent depuis son aventure Koh-Lanta

Celle que ses fans apprenaient à connaître dans Koh-Lanta en 2010 est toujours aussi vaillante. Et surtout, elle peut être fière d’avoir su conserver ses fans jusqu’à présent. En effet, Wafa compte 268 000 abonnés sur son compte Instagram. Et sur Twitter, la maman n’a pas de compte actif mais les téléspectateurs de Mamans & Célèbres lui font de la publicité. En effet, ils sont prompts à discuter du show entre eux. Donnant leurs avis sur les méthodes éducatives des mamans notamment.

J’adhère COMPLÈTEMENT à Wafa, une belle femme qui tient sa famille d’une main de fer , une fille super bien éduquée , des valeurs, de la rigueur, du respect . Quelle femme ! #MamansEtCelebres — Coline (@CocoSepho) February 9, 2020

Wafa instaure de bonnes valeurs pour l’éducation de ses filles.Les RS devraient être interdit aux mineurs #mamansetcelebres — serena 🔴⚫️ (@serenagiani) February 7, 2020

Pour le coup, je suis d’accord avec Wafa niveau éducation…👍🏼 #MamansEtCelebres — ᑕhrisᗩυƒέmiηiη (@Chrisdusud) September 17, 2020

Mais les fans discutent également des atouts de ces mamans hors du commun. Des mamans célèbres grâce à leurs participations à des émissions demandant un niveau d’engagement conséquent notamment, telle que Koh-Lanta. En effet, en revenant victorieuse ou presque de leurs passages télévisées, ces jeunes femmes se sont rendues attachantes auprès du public. Les personnes qui les suivent sont souvent fascinés par ces vedettes.

Les cheveux de Wafa sont magnifiques; je veux les mêmes 😍 #MamansEtCelebres — Doudou.B (@douaa_boubou) January 23, 2020

Une vie idéale

Mariée et avec un troisième enfant en route, Wafa est bien loin de l’inconfort de Koh-Lanta. Mais pour rien au monde elle ne regrettera d’avoir participé à cette aventure unique. Aventure qui l’a conduite où elle est aujourd’hui. À pourvoir faire de la télé-réalité et des réseaux sociaux son métier. Sans la visibilité acquise alors, elle ne serait peut-être pas aussi comblée qu’elle peut l’être actuellement. Wafa profite des cadeaux qui lui offre la vie. Des cadeaux qu’elle a travaillé pour obtenir et dont elle peut être fière.

Voir cette publication sur Instagram @oliver_brunsdon 💜 Une publication partagée par WAFA EL MEJJAD/INFLUENCER (@wafabrunsdon) le 17 Sept. 2020 à 10 :42 PDT

Ses proches comme ses fans se réjouissent d’apprendre qu’elle attend son troisième enfant. Le ventre de Wafa commence déjà à s’arrondir. Mais comme après chacune de ses deux premières grossesses, il ne faut pas s’inquiéter sur le fait qu’elle retrouvera vite la ligne. En effet, le sport et le dépassement de soi sont comme une seconde nature de cette jeune femme dynamique.

L’après grossesse ira de lui-même

Voir cette publication sur Instagram #evjf #ibiza #spain #hm Une publication partagée par WAFA EL MEJJAD/INFLUENCER (@wafabrunsdon) le 12 Juil. 2020 à 11 :30 PDT

Wafa n’a effectivement pas de soucis à se faire de ce côté là. D’ailleurs, elle confiait avoir envie de manger un raclette avec beaucoup de fromages lors de son interview sur TFX. Et elle a bien raison, l’ancienne candidate de Koh-Lanta ne va pas se priver. Car une maman heureuse c’est une maman qui sait écouter ses envies et ses besoins. Plus épanouie que jamais, Wafa flotte sur un petit nuage de bonheur qu’elle partage avec son mari et ses enfants. De quoi mettre encore davantage de baume au cœur à ses fans qui la suivent sur Instagram et dans Mamans & Célèbres.