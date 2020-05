Koh-Lanta « choc »: combien de poids perdent les aventuriers ?

Koh-Lanta est une épreuve tout aussi mentale que physique. Les candidats aventuriers sont censés survivre comme ils le peuvent, coincés sur une île déserte. Ils doivent alors s’entraider pour survivre mais ne pas montrer de pitié lors des épreuves car à la fin, il ne devra en rester qu’un. C’est une tension permanente qui n’est facile à vivre pour personne. Et si les esprits s’échauffent, les corps aussi sont malmenés. Les aventuriers ne peuvent pas se nourrir à leur faim tous les jours et cela commence à se voir. Chaque année, les candidats de Koh-Lanta perdent forcément plusieurs kilos en participant à cette émission.

Koh-Lanta transforme les esprits et les corps des aventuriers

Tous les vendredis, les fans de Koh-Lanta retrouvent les aventuriers pour de nouvelles péripéties. L’épisode du vendredi 15 mai laisse pourtant sur sa faim. En effet, pas de conseils ni d’élimination pendant cet épisode. Par contre, vendredi prochain, le 22 mai, nous pourrons voir partir deux candidats d’un seul coup. Denis Brogniart l’annonce lui-même sur son comte Twitter, un aventurier partira lors du conseil et un autre directement après avoir perdu une épreuve d’immunité. Cette épreuve d’immunité sera alors la dernière de la saison.

Vendredi prochain nous pourrons alors connaître les cinq finalistes de Koh-Lanta : La guerre des chefs. Une saison riche en rebondissements qui promet encore de belles surprises. Alors que la fin de Koh-Lanta approche, les fans se demandent comment se portent les aventuriers. Ceux qui restent et ceux qui sont partis. Denis Brogniart les invite d’ailleurs régulièrement lors de ses lives sur Instagram. Il nous permet ainsi de connaître un peu de l’envers des décor de Koh-Lanta.

Jusqu’à quel point les aventuriers peuvent-ils endurer les épreuves ?

Et la question qui revient le plus souvent, c’est celle de savoir combien de poids perdent les candidats durant l’émission. Est-ce que cela met leur santé en danger ? Quelles recommandations pour reprendre le cours de leur vie ? Combien de kilos ont-il perdus ? Des questions auxquelles nous allons répondre dans la suite de cet article. Parce que lorsque l’on voit les images du début de l’émission et que nous les comparons à celles d’aujourd’hui, nous ne pouvons que constater que les corps subissent des transformations. Car Koh-Lanta est une expérience qui va pousser les aventuriers dans leurs retranchements. Aussi bien sur le plan moral que physique. Ils sont mis dans de réelles conditions de survie sur une île déserte. Mais évidemment avec la contrainte supplémentaire de savoir qu’ils doivent éliminer un de leur camarade régulièrement.

Selon le Figaro, chacun des aventuriers qui restent encore sur l’île montrent des marques d’affaiblissement physique évidents. Claude, Inès, Naoil, Moussa, Régis, Alexandra et Eric, sont tous en train de repousser leurs limites pour aller au bout. Pas évident d’offrir des performances sportives de haut niveau lorsque la faim est présente. Pire, elle pèse sur leurs capacités mais aussi sur leur moral. Lorsque certains remportent des épreuves de confort, il mange à leur faim et les autres peuvent avoir les larmes aux yeux d’entendre le récit de leurs repas. C’est donc affamés et à cran que les candidats qui survivent encore à l’aventure doivent persister.

Les kilos perdus de aventuriers restants, des chiffres impressionnants

Grâce à la pêche, à la cueillette et aux réserves de riz obtenues au fil des épreuves, les aventuriers se nourrissent comme ils peuvent. Ils sont forcés de se rationner pour manger tous les jours. Parfois leur repas ne représente vraiment pas grand chose. Aucun candidats de l’histoire de Koh-Lanta ne peut dire avoir pris du poids ou ne pas en avoir perdu durant l’émission. C’est un passage obligé auquel se préparent d’ailleurs les aventuriers avant de se rendre sur l’île.

Dans n’importe quel autre contexte, ces pertes de poids pourraient entraîner des complications. Mais nous sommes à la télévision, et les candidats sont alors surveillés pour ne pas être mis en danger. Ainsi, des équipes médicales surveillent les poids des aventuriers. Et à la fin de Koh-Lanta, ils sont tous suivis médicalement pour le retour à la normale. Car ils doivent observer une période de transition pour ne pas endommager leurs estomacs. Mais combien de poids ont-ils tous perdu jusque là ?

Des chiffres fous, les aventuriers sont transformés

Les moins à plaindre parmi les candidats toutous dans l’aventure, ce sont Inès et Claude. Tous les deux ont perdu 7 kilos depuis le début de Koh-Lanta. Ensuite, c’est Alexandra qui a perdu 10 kilos depuis le début de l’émission. Et Naoil qui perd près de 11 kilos, ainsi que Eric qui perd 12 kilos. Des chiffres impressionnants qui ne sont pourtant rien à côté de ceux qui vont suivre. Car Moussa et Régis ont tous les deux battu ce record. Moussa a en effet perdu 16 kilos depuis le début de Koh-Lanta. Et Régis 17 kilos. Des chiffres plus qu’impressionnants et qui pourraient s’avérer dangereux sans surveillance médicale. Pensiez-vous que les aventuriers auraient perdu autant de kilos ?

Pour la fin de Koh-Lanta, ils seront tous accompagnés individuellement par des régimes alimentaires spécifiques. Car le but n’est pas de s’empiffrer pour combler le manque et la frustration qu’ils connaissent sur l’île. Réagir ainsi pourrait avoir de graves conséquences sur les estomacs des participants de Koh-Lanta. Ils vont devoir progressivement se réhabituer à s’alimenter normalement pour ne prendre aucun risque. Ce sont donc toujours de petites quantités de nourritures qui attendent les aventuriers à la fin de Koh-Lanta. Ils devront être attentifs à leur corps et ne pas manger plus qu’à leur faim. Alors qu’ils doivent rêver de pouvoir manger comme bon leur semble, ils devront patienter encore après la fin de Koh-Lanta pour retrouver leur alimentation normale.