Koh Lanta: choquantes révélations sur la finale du jeu qui va avoir lieu le 5 juin !

Koh-Lanta a pris un tournant décisif vendredi 29 mai. Les aventuriers ont participé à une des épreuves ultimes de l’émission. La course d’orientation a été un grand moment. Et de cinq, les candidats ne sont maintenant plus que trois. Claude, Inès et Naoil vont pouvoir s’affronter sur l’épreuve finale des poteaux. Le dernier épisode de Koh-Lanta arrive rapidement. Le 5 juin, les fans sauront qui des trois aventuriers finalistes remportera la victoire. Comme les épisodes sont enregistrés à l’avance, une des aventurières révèle quelques informations sur les réseaux sociaux.

Koh-Lanta continue, encore pour quelques jours, d’animer de vives passions

Koh-Lanta suscite un engouement très particulier cette année. Les fans font de Koh-Lanta un événement incontournable. Tous les vendredis soirs, TF1 diffuse un épisode. Et par la suite, les fans s’empressent de débattre sur les réseaux sociaux. Des débats passionnés qui sont allés trop loin à plusieurs reprises. En effet, certains des fans de Koh-Lanta prendraient beaucoup trop à cœur ce qu’il se passe dans l’émission. Les aventuriers reçoivent des messages par milliers de la part des fans de Koh-Lanta. Mais il est désolant de constater que certains de ces messages sont des appels à la haine. Plusieurs des aventuriers sont alors forcés de porter plainte. Recevant des menaces de mort, d’attaque et des insultes, même Denis Brogniart a pris position. Tous condamnent fermement ses actions odieuses et lâches.

La finale approche et fait monter la pression

Mais tous les messages ne sont pas des appels à la haine. En effet, certains sont plutôt plein de soutien et d’encouragement. Et là où tous les fans de Koh-Lanta sont d’accords, c’est sur la capacité de Claude a remporter l’épreuve finale. Le public n’imagine en effet pas la suite de Koh-Lanta sans lui. Croire qu’il puisse perdre la course d’orientation a été très angoissant pour lui. Le suspense était à son comble vendredi 29 mai pendant cette épreuve déterminante. Le public a retenu son souffle et croisé les doigts pour compter sur Claude parmi les finalistes. Maintenant que c’est chose faite, les fans attendent vendredi 5 juin avec impatience. La finale de Koh-Lanta réserve certainement encore beaucoup de surprises.

Charlotte aimerait parler des surprises de la finale de Koh-Lanta

Des surprises que certains des aventuriers aimeraient pouvoir dévoiler à leurs fans sur les réseaux sociaux. Mais ils sont tenus de garder le secret jusqu’au bout. Pourtant, Charlotte, ancienne de l’aventure Koh-Lanta, prend le temps de parler de la finale sur son compte Instagram.

Dans une de ses nombreuses stories Instagram, Charlotte parle à ses fans de Koh-Lanta. Elle va même jusqu’à dévoiler revenir d’un entretien en rapport avec la finale. Cependant, impossible d’en savoir davantage. Personne ne doit laisser filtrer d’informations concernant la finale pour que le suspense se maintienne jusqu’au bout. En tout cas, cela confirme pour tous que la finale se jouera bien le 5 juin prochain. Plus de doutes là-dessus, les fans de Koh-Lanta connaîtront le dénouement dans quelques jours.

Koh-Lanta va terminer en beauté de 5 juin prochain

Et le moins que l’on puisse dire c’est que le public de Koh-Lanta est servi en matière de sensations fortes. L’épreuve d’orientation diffusée le 29 mai a été incroyable. Les deux éliminés sont Moussa et Alexandra. Les fans pensaient pourtant que Moussa saurait aller au bout de l’émission pour se mesurer à Claude lors de l’épreuve des poteaux. Comme il est éliminé, il va rejoindre Denis Brogniart sur son compte Instagram pour un interview inédit. De même, Alexandra elle aussi répondra aux questions de l’animateur. Tous les aventuriers éliminés ont accepté ce rituel qui consiste à fait un live Instagram avec Denis Brogniart. Le 30 mai à 18h c’est Alexandra qui accompagne Denis Brogniart et le 31 mai à la même heure, ce sera Moussa. Tous les deux doivent être très déçus de partir si proches de la fin. Mais ils peuvent être fiers d’être arrivé jusque là.

Denis Brogniart va interviewer les aventuriers sortants sur son compte Instagram

Les rendez-vous Instagram de Denis Brogniart permettent de patienter un peu tout en oubliant pas l’échéance finale. Et même l’animateur est très enthousiaste sur cette saison de Koh-Lanta. En effet, Denis Brogniart présente Koh-Lanta depuis 18 ans. La première émission arrive sur les écrans en 2002 et elle est toujours là pour nous divertir en 2020. Mais Denis Brogniart a bien conscience que cette année est assez spectaculaire. Les aventuriers prouvent être des candidats exceptionnels. Physiquement et mentalement, ils parviennent à repousser leurs limites et à donner le meilleur d’eux-mêmes. Les fans aussi sont plus attentifs cette année. Il faut reconnaître que le confinement n’aura pas été la seule raison qui a poussé les fans à être si impliqués.

Malgré la volonté de la majorité des fans de voir Claude remporter Koh-Lanta, il faudra attendre le 5 juin. La dernière émission de Koh-Lanta promet de belles surprises. Les fans seront certainement tous au rendez-vous pour mettre fin au suspense. Un suspense de plus en plus insoutenable !