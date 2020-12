Koh-Lanta: “crevards”, “sales radins”, cette somme qui a choqué pendant la finale les internautes

Ce vendredi 4 décembre, les téléspectateurs ont enfin découvert la grande gagnante de Koh-Lanta, les 4 Terres. Alexandra la Wonder Woman a en effet décroché le titre. Mais cette soirée très spéciale honorait surtout la mémoire de Bertrand-Kamal. Les candidats se sont cotisés pour faire un don pour la recherche contre le cancer du pancréas. Mais le montant de la somme récoltée fait scandale du côté des internautes !

Ce vendredi 4 décembre, Brice et Alexandra ont bien failli finir ex-æquo ! Finalement, c’est la maman de Fafali et de Lana qui a remporté la saison de Koh-Lanta, les 4 terres. Mais cette soirée de clôture, Denis Brogniart a tenu à la dédier à Bertrand-Kamal. Solaire, charismatique, cet aventurier restera dans le cœur de l’animateur, qui s’était lié d’amitié avec lui. Bertrand-Kamal a disparu le 9 septembre dernier, après avoir combattu pendant plusieurs mois contre un cancer du pancréas foudroyant.

Mort à 30 ans, Bertrand-Kamal a expliqué avant de mourir vouloir aider la recherche pour lutter contre le cancer du pancréas. Denis Brogniart a voulu lancer un appel aux dons. Et pour ce faire, TF1, Adventure Line Productions et la Fondation Arc contre le cancer se sont mis d’accord. Ensemble, ils ont donc créé un fonds spécial de recherche. “Il faut accélérer le mouvement“, a indiqué Denis Brogniart, qui souhaite ainsi développer des pistes de traitement.

“Nous reprenons le flambeau en lançant ce fond avec la Fondation ARC et le cancérologue Fabrice André“, avait annoncé avant la finale l’animateur vedette du jeu Koh-Lanta de survie sur les réseaux sociaux. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous étions impatients d’en savoir plus pendant le direct.

Sur le plateau de la finale, Denis Brogniart ( Koh-Lanta ) s’est tourné vers les anciens candidats. “Je voudrais vraiment vous saluer, saluer votre geste. J’ai été très ému en l’apprenant puisque tous les aventuriers qui sont là se sont cotisés et, ce soir, ils vont déjà remettre un chèque.” Il a alors donné la parole à Loïc. “On a réussi à récolter 1120 euros avec tous les aventuriers ici et quelques autres. Donc franchement c’est top“, s’est félicité le jeune homme de 20 ans.

Cette somme, ça fait chaud au cœur. Mais pour de nombreux internautes, c’est ridicule. D’ailleurs, une polémique s’est mise à enfler sur les réseaux sociaux. Car au total, ce sont 24 candidats qui ont mis la main à la poche.

“Excusez-moi 1100 balles ? Ils sont combien 24 ? C’est quoi ces crevards“, s’est par exemple exclamé une internaute. “1120€ à 24 ? J’aurais honte. Même pas 50 balles pour votre pote… J’espère que vous n’avez pas oublié de réclamer votre reçu fiscal pour déduire votre ‘don’ des impôts“, s’est insurgé un autre. “Ces sales radins là mdr 1120 euros pour l’association” a encore critiqué quelqu’un d’autre sur les réseaux. Pourtant, comme le rappelle Denis Brogniart, c’est toujours mieux que rien. Face à ces commentaires négatifs, Loïc de Koh-Lanta s’est justifié dans les colonnes de Télé Loisirs : “J’ai mis ce que je pouvais et on avait déjà donné à ses parents avant”.