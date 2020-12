Koh-Lanta: découvrez cet aventurier qui a aussi joué aux “12 coups de midi”

Koh-Lanta, les 4 Terres a été une saison impressionnante de l’aventure culte présentée par Denis Brogniart. Si impressionnante que tous les candidats ont acquis une certaine notoriété auprès du public. Tant et si bien que des internautes n’ont pas manqué de reconnaître l’un d’entre eux qui était aussi un candidat des 12 coups de midi. Avoir côtoyer Denis Brogniart mais aussi Jean-Luc Reichmann, voilà de quoi faire des anecdotes succulentes. LDPeople vous raconte tout à ce sujet dans la suite de l’article.

Un aventurier de Koh-Lanta était déjà apparu sur TF1, dans Les 12 coups de midi

Koh-Lanta et Les 12 coups de midi n’ont a priori pas grand chose à voir. Mais ce sont deux émissions cultes qui sont diffusées sur TF1. Et l’un des aventuriers de Koh-Lanta, également finaliste face à Alexandra, la grande gagnante de cette saison, a donc eu la chance de se présenter à ces deux émissions. Vous l’avez peut-être reconnu à présent, il s’agit de Brice. Et saviez-vous qu’il a aussi eu l’occasion de travailler dans les coulisses de TF1 ? L’animateur radio est un véritable touche à tout.

Lorsqu’il a été officiel qu’il participait à cette saison et que la diffusion a commencé, il avait du rendre son tablier pour ne pas créer de polémique. Et heureusement, sinon certains auraient pu croire qu’il aurait été avantagé par la production. En effet, les rumeurs ne sont pas rares quant à ce qu’il se passe réellement sur les plateau et lors des tournages des émissions. Brice vient de devenir papa et c’est donc une nouvelle aventure qui commence pour le jeune homme de 23 ans.

Brice est visiblement plus à l’aise dans des conditions extrêmes que sur un plateau de télévision

Brice n’avait pas oublié de préciser qu’il avait eu la chance de tenter de devenir le maître de midi. Mais sans succès pour le jeune homme. Il tentait à l’époque de prendre la place de Teddy, nous étions alors en 2016. Heureusement, dans Koh-Lanta il a réussi a être exemplaire. N’oublions pas que si il ne remporte pas la majorité des votes de ses camarades d’aventure lors de la finale, c’est bien lui qui réussissait à tenir le plus longtemps sur les poteaux. LDPeople vous en informait d’ailleurs à travers un article précédent. Pour les informations des vedettes de la télévision, nos lecteurs savent qu’ils peuvent compter sur nous !

Brice, l’aventurier de Koh-Lanta a donc été un candidat dans Les 12 coups de midi. À deux occasions, il a donc eu la chance d’apparaître devant les téléspectateurs. Personne ne pourra plus jamais oublié cet aventurier. En étant le dernier debout dans Koh-Lanta, Les 4 Terres, il entre dans la grande famille des finalistes. En effet, cela fait bientôt 20 ans que cette émission est diffusée. Et elle n’est pas prête de s’arrêter vu l’engouement du public pour cette aventure hors du commun.