Koh-Lanta: Découvrez (et même louez !) La villa de rêve où séjourne le jury final! Voici le prix des chambres           

Pour cette 21ème saison de Koh-Lanta, la production de TF1 a vu grand ! En effet, le jury final séjourne dans une somptueuse ville jusqu’à la fin de la compétition. Le plus incroyable, c’est qu’il est tout-à-fait possible de réserver une chambre dans cet établissement! Si c’est votre rêve, découvrez vite les coulisses de ce lieu magique!

A la fin de chaque épisode de Koh-lanta, c’est le même rituel. Le candidat éliminé retrouve le jury dans une villa. Après avoir vécu des jours et des nuits dans l’inconfort, le perdant de la semaine découvre enfin un bungalow en bord de plage. Les membres du jury ne se plaignent pas de leur quotidien de luxe.

Situés dans le Pacifique Sud, les Fidji ressemblent tout simplement au paradis. Car cet archipel ne consiste qu’en paysages sauvages, en récifs de corail et en eaux cristallines ! Depuis qu’ils ne s’affrontent plus dans les épreuves du jeu Koh-lanta de survie, les candidats éliminés sont aux anges.

“On lit, on mange. On ne fait que se laver et manger. Mais surtout, on profite du confort que l’on n’a pas eu pendant 26 jours pour ma part. Ça occupe nos journées. J’ai surtout pris beaucoup de temps pour moi.“, a en effet révélé Joaquina dans les colonnes de Télé Loisirs.

“C’était le paradis. (…) Je ferai tout pour y retourner“.

Hadja partage le même avis que la boulangère de 38 ans, mère de 3 garçons. “On se repose. C’était le paradis. On était sans téléphone, on partageait des moments dingues avec des Fidjiens, on mangeait tellement bien, on faisait des activités. Je ferai tout pour y retourner“, s’est ensuite confiée la handballeuse professionnelle.

Koh-Lanta : Les candidats privés de téléphones portables !

La production a certes confisqué les téléphones portables. Mais les candidats ont quand même droit à “des livres, des films, des jeux de société“. “On retrouve notre téléphone à la toute fin de l’émission. Mais c’était le paradis justement de ne pas l’avoir. Pour moi, dans la résidence finale, on a vraiment été traités comme des princes. Ça m’a fait un bien fou, j’ai pris beaucoup de temps pour moi. Me reposer vraiment. C’était génial“, résume ainsi l’athlète.

Des chambres ou villas louées entre 250 et 520 euros la nuit !

Le magazine Télé Loisirs a mené l’enquête sur Koh-lanta et a retrouvé l’établissement dans lequel ils séjournent. Il s’agit du Oneta Resort des Fidji. Composé de quelques bungalows, le domaine s’étend sur 20 hectares sur l’île d’Ono. Pour y accéder, il faut par contre prendre son mal en patience ! Car il faut d’abord prendre un avion de Nadi à Kadavu Island pendant 40 minutes. Ensuite, il faut faire un trajet en bateau d’une heure. Mais il est tout-à-fait possible de faire une réservation touristique. Les prix des bungalows oscillent entre 250 et 520 euros la nuit. Un sacré budget mais la vue est imprenable !