Koh-Lanta: Denis Brogniart dévoile des anecdotes croustillantes sur l'intimité et l’hygiène des aventurières !

Cette année, Koh-Lanta 2021 prévoit d’être mouvementée ! Le nouveau concept de l’émission de Denis Brogniart a particulièrement attiré les téléspectateurs. Ces derniers sont d’ailleurs très nombreux à avoir suivi le premier épisode du programme de TF1. Une réussite si l’on en croit le taux d’audience. D’autant plus que les rebondissements ont déjà été remarqués lors de ce premier passage à l’antenne. En effet, le 12 mars dernier a ouvert de nombreux débats concernant les nouveaux participants. Et alors que certains se posent des questions sur celui qui va gagner la partie, d’autres s’inquiètent des conditions de vie des candidats.

Lors d’une interview passée auprès d’Europe 1, le présentateur de Koh-Lanta 2021 a décidé de répondre à certaines questions que l’on peut se poser. C’est notamment le cas sur les détails de l’hygiène féminine sur l’île ! Des anecdotes toutes particulièrement surprenantes de la part de Denis Brogniart. Quelles sont donc les habitudes inédites des candidates de cette nouvelle édition de l’émission d’aventure ? L’équipe de LDPeople a fait le point sur le sujet et vous dévoile les détails dans les prochaines lignes de cet article !

Koh-Lanta 2021, toujours au top !

Au bout de plus de 40 saisons, l’émission d’aventure de Denis Brogniart est toujours au sommet de la popularité. Les téléspectateurs ont d’ailleurs attendus cette édition Koh-Lanta 2021 avec impatience. D’autant plus que la production a prévu de nouvelles idées dans la conception de cette dernière. En effet, les candidats pourront se battre pour obtenir des « Armes Secrètes » qui font toute la différencepour cette nouvelle saison. Ces outils peuvent être utilisées pour éliminer un candidat mais aussi pour contester des avis lors des conseils qui font la célébrités de l’émission de TF1. De quoi prévoir de nombreuses surprises pour les téléspectateurs durant les prochaines semaines à venir !

En attendant, le premier épisode a cartonné. Les téléspectateurs ont été épatés de découvrir les nombreux profils qui se sont données rendez-vous pour cette édition Koh-Lanta 2021. Les commentaires au sujet de cette séquence diffusée le 12 mars dernier sont d’ailleurs nombreux à avoir été remarqués sur les réseaux sociaux. Et à chacun de ses passages à l’antenne, Denis Brogniart est tenu de parler de l’émission. Et cela, même quand ce n’est pas le principal sujet de son interview. La preuve de la popularité de son émission qui ne cesse de s’améliorer de jour en jour. L’approche de l’édition All Star en est un exemple très concret.

Une édition particulière !

Le moins que l’on puisse dire, c’est que cette édition Koh-lanta 2021 est assez spéciale. Outre l’arrivée d’un nouveau concept, la production a dû faire face aux contraintes sanitaires pour les tournages. De quoi faire de grands changements dans leurs habitudes. D’autant plus que les mesures imposées par la production a été très stricte pour la protection de toute l’équipe. Denis Brogniart est revenu régulièrement sur les difficultés causées par cette situation récemment. Mais cela n’a pas empêché de réaliser une saison tout aussi intéressante que celles qui l’ont précédées. Les aventuriers se sont d’ailleurs surpassés une fois de plus pour proposer du suspens et de la stratégie aux téléspectateurs.

Un constat que l’on a déjà pu faire lors du premier épisode de l’émission Koh-Lanta 2021. En effet, les candidats de l’émission étaient tous motivés pour atteindre l’objectif final. Et ce, même si les conditions de vie de ces derniers prévoient d’être particulièrement difficiles à vivre. Cela encore plus pour les femmes qui sont obligées de faire face à certains détails de leur anatomie. Quelles sont les dernières anecdotes des aventurières de cette année ? Denis Brogniart raconte en exclusivité ce qui l’a marqué lors des tournages !

Secrets croustillants ?

L’épilation fait partie de ces soins du corps dont on ne peut se passer en tant que femme. Mais il semblerait que pour les participantes de Koh-Lanta 2021, cela soit totalement facultatif ! A l’issue des quelques jours sur l’île, ces dernières auraient eu « le corps aminci mais beaucoup plus velu » annonce Denis Brogniart. Un constat qui peut être rebutant pour certains mais tout à fait normal lorsqu’on vit une telle aventure ! Comme ce dernier le précise, les aventurières n’ont pas le temps ni la force de penser à leur apparence une fois dans le jeu.

C’est comme ça qu’une séance d’épilation a d’ailleurs été « offerte en récompense à l’issue d’une épreuve de confort ». De quoi motiver certaines à se surpasser encore plus pour obtenir ce petit traitement de faveur en faveur de leur hygiène ! En tout cas, cette édition de Koh-Lanta 2021 a de belles surprises à réserver !