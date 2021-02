Koh-Lanta : Denis Brogniart dévoile un extrait inédit de la prochaine saison

Vendredi 12 mars, TF1 lance le coup d’envoi de la prochaine saison de « Koh-Lanta, Les Armes Secrètes ». Rdv est donné ce soir-là aux téléspectateurs, à 21h05. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous avons hâte de découvrir cette nouvelle saison. Car crise sanitaire oblige, la production n’a pas pu envoyer les aventuriers aux îles Fidji.

Direction la Polynésie française…

L’équipe de Denis Brogniard est donc partie en Polynésie française. Et cette prochaine saison promet au public plein de réjouissances et de surprises. « Koh Lanta les quatre terres » avait proposé une concept basé sur les grandes régions de France. Alexandra la Wonder Woman avait surpris et même épaté les téléspectateurs par sa force et sa volonté.

A la fin, il n’en restera qu’un !

« Koh-Lanta, Les Armes Secrètes » s’attachera par contre à revenir aux « aux fondamentaux » d’après les déclarations de la production. Ainsi deux équipes composées de dix aventuriers vont se confronter devant l’arbitre Denis Brogniart. Mais comme chaque édition, l’emblématique animateur clamera qu’à la toute fin, il ne devra en rester qu’un !

Ce jeu de survie demandera aux candidats de faire preuve de force mentale tout autant que de force physique pour atteindre la finale. Mais ils devront également savoir coopérer entre eux.

Les fameuses « armes secrètes »

Si cette 22eme saison s’intitule les « armes secrètes », c’est parce qu’elle intègre une toute nouvelle règle. Les armes sont des objets aussi importants que les totems et les colliers d’immunité, ainsi que l’explique Denis Brogniart dans la vidéo diffusée sur Instagram.

« Cette saison de Koh-Lanta ne ressemblera à aucune autre. »

Dans cette vidéo partagée le 23 février, l’animateur explique cette fameuse nouvelle règle. En plein soleil, il briefe ainsi les candidats. « Cette saison de Koh-Lanta ne ressemblera à aucune autre. C’est le Koh-Lanta des Armes Secrètes. Et le pouvoir de ces dites armes secrètes est totalement inédit ! Il pourrait faire basculer votre aventure. » Et de poursuivre « A vous de les gagner ou de les mériter. Et surtout de les garder, comme leurs noms l’indiquent, secrètes le plus longtemps possible pour pouvoir les utiliser au meilleur moment. », a-t-il ainsi expliqué. Au sein de la rédaction de LDpeople, nous sommes encore plus impatients de découvrir ces armes sécrètes !

« La beauté des lieux piquera tellement les yeux qu’il faudra mettre du collyre«

En novembre dernier, Denis Brogniard avait accordé une interview à Tahiti Nui Télévision, la télévision locale. C’était au moment du clap de fin du tournage. « Ça fait un certain nombre d’années que nous sillonnions les Fidji, du nord au sud. Nous connaissons cet endroit par cœur donc nous avions envie de changer (…) C’est toujours intéressant que cette émission s’implante en France et de montrer les très beaux territoires français. C’est un voyage par procuration, la meilleure promotion qu’on puisse faire pour notre territoire. La France d’outre-mer, on la connaît parfois un petit peu moins. La beauté des lieux piquera tellement les yeux qu’il faudra mettre du collyre« , avait-il lâché, avec un grand sourire aux lèvres.

Le retour de Teheiura ?

L’animateur a évidemment fait le rapprochement entre la Polynésie où s’est tournée la prochaine saison de Koh-Lanta et l’un des candidats phare de l’émission, Teheira. « Ce n’est pas le hasard, mais c’est un symbole fort. Parce que Teheiura est un candidat emblématique de Koh-Lanta, c’est une personnalité chez vous, mais c’est quelqu’un qui a rapproché la Polynésie de la métropole depuis des années grâce à ses performances dans Koh-Lanta, grâce à ce qu’il a apporté, parce qu’il sait faire des choses qu’on ne sait pas faire en métropole, parce qu’il a vécu toute son enfance, toute son adolescence ici« , a expliqué Denis Brogniart.

A cette occasion, il a egalement évoqué le candidat emblématique Teheiura, laissant le doute sur sa possible réapparition : « Ah écoutez, Dieu seul le sait… En tout cas, j’ai eu la chance d’aller le voir à Taha’a, de rencontrer ses parents, d’aller dans son univers, on est allé dans les endroits où il jouait quand il était enfant… L’opportunité, c’est qu’il était ici pour le Salon du livre pour présenter son autobiographie (…) et j’étais ravi de le voir là-bas. Et puis patientez un petit peu, et vous verrez…« , avait-t-il conclu. A suivre ! Et en attendant, voici la bande-annonce d eTF1: