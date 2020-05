Koh Lanta: Denis Brogniart se justifie sur les « propos cinglants » adressés à Inès lors du dernier conseil

Les fans de Koh-Lanta ont déjà prouvé à plusieurs reprises être très réactifs sur les réseaux sociaux. Ils analysent et décortiquent chaque moment de l’émission et se font des opinions tranchées sur les participants. Mais ils prennent également en compte les propos de Denis Brogniart. Et lors du dernier conseil, le présentateur remet l’aventurière Inès à sa place avec des « propos cinglants ». Denis Brogniart se justifie alors rapidement sur les réseaux. Car cette phrase pourrait être mal interprétée !

Denis Brogniart, toujours là pour Koh-Lanta

Denis Brogniart présente Koh-Lanta depuis des années. L’émission fait sa première apparition télévisée en 2001 et Denis Brogniart la présente dès 2002. Cette année, nous assistons à la 20ème édition du concept. Un concept qui réunit de nombreux fans et qui met cette année en scène des anciens chefs. Les aventuriers ont donc tous déjà été des candidats émérites de Koh-Lanta. Alors, les stratégies, les tensions et les prestations physiques sont donc plus que jamais aiguisées pour cette édition. Tout cela crée une atmosphère encore plus appréciables pour les fans. Et ils sont aussi beaucoup plus critiques forcément.

Inès a justement été la cible de menaces et de l’acharnement des utilisateurs des réseaux sociaux. Les fans n’ont pas du tout apprécié qu’elle mène une stratégie qui visait à faire éliminer Sam. Pour la majorité, ce fut une grande déception de voir partir ce candidat. Inès a été obligée de porter plainte devant le nombre et la violence des menaces qu’elle a reçut. Même Denis Brogniart s’est vu obligé de prendre la défense des candidats aventuriers. Rappelant à tout un chacun que Koh-Lanta est avant tout un jeu. Qu’il peut susciter de la passion mais que celle-ci ne doit pas se vivre ailleurs que devant sa télévision.

Le présentateur assume ses propos mais prend le temps de les expliquer pour tuer les polémiques dans l’œuf avant d’éventuels débordements

Le calme retrouvé, Denis Brogniart a compris qu’il devait être vigilant aux dérapages. Mais le tournage de Koh-Lanta est déjà finit, et ce qui a été dit ne peut plus changé. De ce fait, il tente de désamorcer rapidement toute situation qui pourrait dégénérer. Et effectivement, une situation n’a pas échappé aux fans du show. Lors du dernier conseil, Denis Brogniart pose une question à Inès qui pourrait être prise comme une agression. Il lui demande si elle croit être capable d’aller plus loin étant donné qu’elle a moins de mérite que ses partenaires de l’émission. Les épreuves sont rudes et Denis Brogniart à le rôle de rappeler les scores que font les aventuriers lors des épreuves du jeu. Et il est vrai qu’Inès n’a pas un très bon ratio.

Depuis le confinement, Denis Brogniart fait des lives sur Instagram pour débriefer les émissions diffusées. Ainsi, à chacun des lives Denis Brogniart reçoit les candidats aventuriers éliminés de l’aventure. C’est donc en recevant Jessica qu’il prend le temps de revenir sur les propos qu’il a adressé à Inès.

Denis Brogniart prend soin des candidats mais n’est pas là pour les materner, il doit penser aux questions du public devant le show

Selon lui, sa question était un peu sèche mais justifiée. Il ne faut pas oublier l’ambiance qui règne lors des conseils. Denis Brogniart n’est pas là pour rendre la tâche facile aux aventuriers de Koh-Lanta. Il reconnaît les victoires mais aussi les défaites de chacun des candidats. Et si il s’est permis de parler des mérites d’Inès, c’est que les anciens jaunes ont avoué vouloir voter au mérite dès à présent. Une façon pour eux de ne pas avoir l’impression de se trahir les uns les autres. Car même si ils savent qu’il ne doit en rester qu’un et qu’ils veulent tous être celui-là, des liens se sont créés dans l’émission. Ils traversent tous les mêmes épreuves et sans solidarité ou amitié, il serait bien difficile d’aller au bout de l’expérience.

C’est donc pour rebondir sur cet échange que Denis Brogniart met Inès au centre des regards. Car l’aventurière ne compte pas beaucoup de victoire à son tableau. Et si les votes se font au mérite, elle risque de se retrouver en danger lors du prochain conseil. L’air de rien, Denis Brogniart suggère peut-être que les stratégies gardent une place importante dans la victoire. Si le mérite suffisait, l’émission n’aurait pas permis aux aventuriers de voter les uns contre les autres. Cela rajoute forcément une dimension particulière essentielle au concept de l’émission. Elle ajoute également au suspense qui vivent les fans devant leurs écrans.

La fin des lives Instagram de Denis Brogniart

Avec la fin du confinement, les lives Instagram de Denis Brogniart vont s’arrêter. Les fans vont regretter ses interviews et interventions. Mais toutes les bonnes choses ont une fin. Les commentaires sous sa dernière vidéo sont légion à lui demander de continuer. Peut-être changera-t-il d’avis ? En tout cas pour son avant-dernier live annoncé, Denis Brogniart a reçu Ugo, par écrans interposés. Ugo était le vainqueur de l’édition de 2012 de Koh-Lanta qui se passait alors en Malaisie.

Denis Brogniart s’est voulu clair comme à chacune de ses allocutions. Pour le présentateur, l’aventure compte plus que tout. il souhaite donc évidemment que le public prenne du plaisir à regarder chaque épisode de Koh-Lanta. Mais il veille également au bien-être des aventuriers autant que faire se peut. Denis Brogniart s’implique corps et âme dans ce show qui représente bientôt vingt ans de sa carrière de présentateur. Les dérives médiatiques autour des polémiques qui pourraient avoir lieu dans Koh-lanta, il ne les laissera pas prendre le dessus. Car Koh-Lanta c’est d’abord la passion pour l’aventure et le suspense partagé par le public de l’émission.