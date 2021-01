Koh-Lanta dézingué par un candidat de Tout le monde veut prendre sa place, Nagui est choqué

Koh-Lanta en a pris pour son grade dans Tout le monde veut prendre sa place. Nagui interrogeait les prétendants au fauteuil du champion avant de démarrer les hostilités. Et l’un d’eux a carrément comparé Koh-Lanta aux Ch’tis et aux Marseillais, deux émissions de télé-réalité qui n’ont pourtant aucune notion de survie dans le concept. De quoi choquer l’animateur de Tout le monde veut prendre sa place qui ne s’attendait pas à un tel tacle. LDPeople vous explique tout dans la suite de cet article.

Koh-Lanta se fait violemment critiquer dans Tout le monde veut prendre sa place

Koh-Lanta est une émission de survie qui s’étale sur une quarantaine de jours. Les candidats doivent réussir des épreuves qui mettent en avant leurs capacités physiques, sportives, mais aussi le mental des candidats. Au fur et à mesure, ils sont éliminés pour n’être plus que trois lors de l’épreuve finale, la célèbre épreuve des poteaux. Rares sont les téléspectateurs qui ne sont pas familiers avec le concept de Koh-lanta. En effet, l’émission, présentée par Denis Brogniart, existe depuis 2001 ! Mais en 20 ans d’existence, personne ne peut nier que le concept ait évolué. Si pour les plus fidèles fans Koh-Lanta se bonifie avec le temps, pour d’autres c’est tout le contraire. Et c’est ce qu’affirme donc l’un des candidats de Tout le monde veut prendre sa place ce samedi 16 janvier.

Nagui a été choqué par les propos de son candidat en plateau. Il a même tenté de mettre de l’eau dans son vin et d’adoucir les propos de ce dernier. Pourtant, Nagui n’est pas le dernier à dire ce qu’il pense. Mais cette fois-ci, le candidat de Tout le monde veut prendre sa place n’a pas pris de gants. Interrogé par Nagui pour se présenter au public, il a expliqué avoir longtemps eu envie de rejoindre le casting de Koh-Lanta. Mais que cela n’était plus d’actualité car selon lui, l’émission de TF1 ressemblerait aujourd’hui davantage à une émission de télé-réalité. Antoine, le candidat de Tout le monde veut prendre sa place explique qu’il compare volontiers Koh-Lanta aux Ch’tis ou aux Marseillais. Comme LDPeople vous l’annonçait en début de cet article, c’est un tacle virulent auquel Nagui ne s’attendait pas du tout !

Nagui est abasourdi

L’animateur de France 2 a tenu à rappeler que les concepts des émissions que son candidat compare sont tout de même bien différentes. Mais Antoine persiste, il ne peut plus se dire fan de Koh-Lanta. Est-ce la popularité des candidats qui fini par lui faire penser cela ? Après tout, les épreuves sont toujours aussi exigeantes et les conditions de survie toujours présentes. Même Nagui avoue ne pas être le dernier pour oser faire des critiques. Et pourtant, il ne se serait pas permis de faire cette comparaison ! Pas de doutes que les fans de Koh-Lanta vont défendre le programme des aventuriers. D’autant que la nouvelle saison qui célébrera les 20 ans du show sera bientôt diffusée et s’annonce prometteuse ! S’agirait-il alors finalement de jalousie ? Difficile à dire. Ce qui est certain c’est que Nagui en reste pantois !