Koh Lanta : Diane regrette cette chose importante et précise dans son aventure

Après avoir été éliminée une deuxième fois dans Koh-Lanta, Diane a confié qu’elle avait un énorme regret pendant son aventure. Explications.

Koh Lanta : Diane s’explique sur son coup de gueule envers Estelle

Eliminée au troisième épisode, Diane a fait son retour ce vendredi sur nos écrans dans une autre équipe. Malheureusement pour elle, ils sont directement allés au conseil après l’épreuve d’immunité. C’est donc logiquement la dernière arrivée qui a été (de nouveau) éliminée. Suite à son élimination, Denis Brogniart souhaitait comprendre pourquoi elle avait eu des mots durs avec Estelle lors du premier conseil parlant notamment de trahison et employant des mots crus, comme “faites-la sauter”. Diane avoue ainsi avoir manqué de tact : À tête reposée, après avoir bien dormi et repris une vie normale, c’est clair que mes mots sont très tranchants et très forts à ce moment-là. Si c’était à refaire, je ne reprendrais pas les mêmes mots” déclare-t-elle.

Denis Brogniart de son côté, comprend son énervement et sa réaction : “Tu es tellement surprise de sortir ! Tu tombes de l’armoire, tu ne t’imaginais pas qu’il y avait un collier et tu ne t’imaginais pas en plus qu’elle allait voter contre toi !” lui dit-il. Et effectivement, Diane se pensait plus proche d’Estelle et n’imaginait pas une seule seconde partir à ce moment-là de l’aventure : “J’ai découvert à la télévision qu’elle voulait ‘dissoudre’ le groupe des jeunes. Quand bien même elle avait le collier, je ne savais pas trop contre qui elle allait voter, je ne pensais pas qu’elle allait voter contre moi, je pensais qu’elle ne se sentait pas si mal avec nous”.

L’élimination de Diane orchestré par Adrien

Adrien a pris de gros risques lors de la dernière diffusion de Koh Lanta. En effet, il a fait exprès de ne pas se donner à fond lors de l’épreuve d’immunité pour pouvoir éliminer Diane. Alors que l’un de ses coéquipiers, Samuel a dû abandonner l’aventure des suites d’une blessure, il a vu cette dernière rejoindre son camp et pour lui, c’était une très mauvaise nouvelle : “Le remplacement de Samuel par Diane était le pire des scénarios pour moi, j’ai tout de suite compris qu’elle risquait de bien s’entendre avec Lola et Angélique. Je n’avais que 24 heures avant l’épreuve d’immunité pour réagir” a-t-il dit à nos confères de TV Mag.

Et justement pour pouvoir éliminer Diane, il n’y avait qu’une seule solution perdre directement : “Je ne me suis volontairement pas donné à fond. Lola l’a bien vu. Quitte à passer au conseil, il fallait qu’il se déroule tout de suite. Et j’ai eu raison” explique-t-il. Il explique ensuite que le conseil immédiat était une chance pour lui : “C’était une chance pour moi, cela éviterait aux filles d’avoir le temps de se rapprocher et de mettre en place une contre-alliance. Si nous avions eu notre conseil plus tard le soir, peut-être que l’issue aurait été différente“. Voilà qui est dit.