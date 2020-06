Koh-Lanta: une participante dévoile avoir fait une chirurgie esthétique, incroyable, elle s’exprime

La fin de l’aventure Koh-Lanta a sonné le 5 juin dernier. Mais les fans ont eu le plaisir de retrouver les aventuriers après plusieurs mois depuis la fin des tournages. La finale est importante aussi parce qu’elle permet aux fans de revoir les aventuriers reposés et bien nourris. En effet, les épisodes diffusés à la télévision sont enregistrés et montés bien avant leurs diffusions. Cela crée un décalage qui fait que le public puisse être surpris de voir que les aventuriers ont tous bien changé depuis la fin de l’aventure. Et plusieurs candidats ont même des surprises à révéler au grand public.

La finale de Koh-Lanta a surpris tout le monde

Lors de la finale de Koh-Lanta se joue deux étapes essentielles. L’épreuve des poteaux d’abord et ensuite l’étape ultime des votes. Le dépouillement à lieu en direct en présence des aventuriers de la saison. Les trios derniers finalistes étaient Inès, Naoil et Claude. C’est Naoil qui sort victorieuse de l’épreuve des poteaux. À la stupéfaction générale, Claude n’ira pas jusqu’aux votes de ses camarades. En effet, par soucis de stratégie certainement, Naoil choisit Inès pour l’accompagner devant cette ultime étape. Claude devient alors un finaliste aux portes de la victoire pour la troisième fois. Et c’est Naoil qui remporte la somme de 100 000 euros grâce aux votes de ses camarades d’aventure.

Le public de Koh-Lanta aura déjà beaucoup à faire avec la surprise de constater que Claude n’est pas le grand gagnant de cette saison. Mais il est aussi également surpris par l’apparence de certains candidats. En effet, c’est pour beaucoup la surprise que de découvrir que Naoil est enceinte. La boxeuse professionnelle est rayonnante et son ventre rond indique l’arrivée d’un heureux événement. De plus, le public de Koh-Lanta est également surpris par l’apparence d’Alexandra. Certains internautes ouvrent le débat et se demandent comment Alexandra peut autant avoir changé.

Alexandra explique sa métamorphose

Et Alexandra coupe court aux rumeurs très rapidement. Le 8 juin dernier, trois jours après la finale, elle explique pourquoi son visage semble différent aux yeux du public de Koh-Lanta. Lors d’une publication Instagram, elle explique avoir eu recourt aux soins d’un médecin particulier. Finit la fatigue sur son visage, Alexandra retrouve la forme en quelques heures en cabinet.

Mais depuis, certains articles expliquent que l’aventurière a fait appel à la chirurgie esthétique. En effet, les hashtags sous cette publication confirme cette hypothèse. Pourtant, Alexandra fait une nouvelle publication sur son compte Instagram pour démentir son récent passage sous le bistouri. L’aventurière a donc recouru à de la médecine esthétique et cela n’implique aucune opération.