Koh Lanta: Hadja fête l’anniversaire de Bertrand-Kamal, elle lui rend un vibrant émouvant et magnifique

Hadja de la nouvelle saison de “Koh Lanta : Les 4 Terre“, Hadja a écrit un joli message à Bertrand-Kamal mercredi, jour des 31 ans du jeune homme décédé d’un cancer en septembre. Un message émouvant pour son “frère”. Explications.

hadja fête l’anniversaire de Bertrand-Kamal

Ce mercredi 11 novembre, Bertrand-Kamal aurait dû fêter ses 31 ans. Malheureusement, ce ne sera pas possible puisqu’il est décédé le 9 septembre dernier des suites d’un cancer du pancréas. Mais malgré sa disparition, pour l’occasion, Hadja a tenu à célébrer l’évènement : “Tu aurais eu 31 ans aujourd’hui, joyeux anniversaire à toi mon frère ! On s’était dis qu’on ferait une grosse fiesta car on avait fêté tes 30 ans sur le camp avec un coquillage de riz et des bananes…” commence-t-elle par dire en se remémorant les bons moments.

La jeune femme qui a partagé une photo d’elle et de Bertrand-Kamal, poursuit son propos en indiquant qu’au moment de fêté son anniversaire sur le camp, elle était loin de penser que ça pouvait être son dernier anniversaire : “On était très loin de penser que c’était le dernier anniversaire que tu fêterais aux Fidji loin de ta famille mais heureusement tu as pu le fêter avec nous, ta nouvelle famille ! Le destin est souvent cruel mais nous devons l’accepter”.

Le vibrant hommage pour Bertrand-Kamal

Après lui avoir souhaité son anniversaire, Hadja a voulu lui rendre un bel hommage. Ainsi, la jeune femme a déclaré : “Pas un jour ne passe sans que je ne pense à toi, pas un jour ne passe sans que l’on me parle de toi. Je remercie Dieu tous les jours de m’avoir mis sur ton chemin, c’est une fierté pour moi d’avoir fais partie de ta vie, tu fais désormais partie de la mienne pour toujours.. Tu as marqué les esprits mon Beka, on ne t’oubliera pas, je ne t’oublierai pas ! Repose en paix mon frère”.

Un message magnifique qui montre la belle relation qu’ont pu avoir Hadja et Bertrand-Kamal pendant l’aventure. D’ailleurs, le jeune homme la considérait comme sa sœur d’aventure : Je t’aime. Tu es une rencontre magnifique. Avec ton caractère de merde et ton sourire ravageur. Je t’aime et je prie Dieu qu’il m’offre la chance de te revoir avec autant de force que l’on s’est connus. Je t’aime ma sœur d’aventure” lui avait-il dit par SMS. Le moins que l’on puisse dire, c’est que l’aventurier de Koh-Lanta continue et continuera à marquer les esprits encore longtemps.