Koh Lanta: “Jamais diffusé à la télé” Joaquina dévoile tout sur cette séquence de Bertrand-Kamal

Koh Lanta: Eliminé lors du dernier conseil, Joaquina s’est confiée sur son aventure au côté de Bertrand-Kamal. La jeune femme a ainsi révélé que ce dernier avait célébré son 30ème anniversaire sur l’île. Explications.

Koh Lanta: L’élimination de Bertrand-Kamal qui a fait du mal à beaucoup de monde

Le candidat de “Koh-Lanta : Les 4 Terres” sur TF1 s’est éteint à l’âge de 30 ans des suites d’un cancer. Une disparition brutale le 9 septembre dernier, qui a ému l’ensemble des suiveurs de Koh Lanta ainsi que les candidats de la saison actuelle. D’ailleurs, le numéro diffusé le 24 octobre dernier était probablement l’un des plus douloureux puisque c’est dans cet épisode que Bertrand-Kamal a dû dire adieu à ses camarades du campement et à son rêve de décrocher la victoire finale. D’ailleurs, Joaquina, qui était encore sur le camp à ce moment-là, a expliqué que le ciel était tombé sur sa tête en voyant l’aventurier partir.

Joaquina («Koh-Lanta») : «Le départ de Bertrand-Kamal du jeu nous paraissait impossible» https://t.co/8numKdYU35 — TV Magazine (@TVMAG) October 24, 2020

Ainsi, dans une récente interview, Joaquina a expliqué pourquoi Bertrand-Kamal était aussi apprécié que ça sur le camp : “Ce que les téléspectateurs ont vu sur TF1 le vendredi soir, c’est vraiment qui il était. On ne pouvait que l’aimer. C’était un soleil, c’était les conforts que l’on ne gagnait pas, la nourriture qu’on ne mangeait pas, etc… Sans Bertrand-Kamal, on savait tous que l’aventure ne serait plus pareille” explique-t-elle notamment.

Bertrand-K a pu fêter son dernier anniversaire sur le camp

Joaquina poursuit son propos ensuite en expliquant ce que représentait Bertrand-Kamal pour elle : “Il était exactement comme celui qu’on voit à la télé: une personnalité très attachante, un homme extraordinaire, la joie de vivre. Il faisait l’unanimité sur le camp. Je me demande bien qui aurait pu voter contre lui. Finalement, c’est une belle sortie. Il nous avait d’ailleurs dit qu’il préférait sortir de cette façon plutôt que lors d’un conseil où les votes sont contre lui”. La jeune femme s’exprime ensuite sur la disparition du jeune homme, une véritable injustice selon elle : “Il faisait partie entièrement de ma vie. J’ai fait toute mon aventure avec lui. Elle n’aurait pas été la même s’il n’avait pas été là. C’est une terrible injustice“.

Koh-Lanta : Joaquina se souvient du dernier anniversaire de Bertrand-Kamal pendant l’aventure… https://t.co/f6GeDxnN3C pic.twitter.com/M0HHWhp65p — Télé 2 Semaines (@Tele2Semaines) October 26, 2020

Mais las de parler de choses tristes, Joaquina fait une révélation inattendue. En effet, Bertrand-Kamal avait pu fêter ses 30 ans sur le camp. Une séquence qui n’a jamais été diffusé par TF1 : “On a fêté ses 30 ans sur l’île. On a chanté, on a trinqué avec une noix de coco. Il était ravi de fêter ses trente ans comme ça. On a passé un super moment alors qu’on avait rien, qu’on avait faim. Je me dis aujourd’hui qu’il a fêté son dernier anniversaire avec nous”. Une belle anecdote pleine d’émotion.