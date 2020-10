Koh-Lanta: “je me souviens des capotes”: 2 anciens aventuriers dévoilent les détails d’une soirée arrosée!

Koh-Lanta est diffusé à la télévision française depuis 2001. Bientôt 20 ans qu’existe ce programme extraordinaire. Les fans s’en souviennent et les autres s’en doutent, Koh-Lanta a bien changé au fils des années. En effet, les règles du jeu s’adaptent au fur et à mesure des émissions. De même que les épreuves ou encore les récompenses. En 2002, lors de la deuxième saison de Koh-Lanta, deux aventuriers se souviennent avoir eu droit à de l’alcool et à des préservatifs juste avant l’étape de la réunification. Les choses étaient effectivement bien différentes à l’époque.

Koh-Lanta a bien évolué au fil des années

Maud Garnier et François Xavier Renou tenaient le rôle des ambassadeurs lors de la deuxième saison de Koh-Lanta. Mais cela n’avait rien à voir avec la mission des ambassadeurs de cette année, le procédé était tout autre. En effet, lors du dernier épisode de cette saison, deux ambassadeurs étaient choisis parmi les équipes rouge et jaune. Ce sont alors Loïc et Hadja qui devaient décider ensemble quel candidat devait être éliminé ou bien se sacrifier pour sauver un membre de leurs équipes. Après un certain temps, ils décident d’éliminer Marie-France et retrouvent leurs camarades au camp.

Mais dans les premières saisons de Koh-Lanta, les ambassadeurs se retrouvaient pour passer une soirée de fête. Ils avaient le droit de prendre un douche, de dormir dans une tente et de siroter des cocktails alcoolisés. De plus, c’était Denis Brogniart, présentateur culte de Koh-Lanta qui devait désigner les ambassadeurs. Et le seul devoir des ambassadeurs était alors de décider si la réunification des aventuriers se ferait chez les rouges ou chez les jaunes.

C’était donc un très bon souvenir qui reste graver dans les esprits de Maud et de François Xavier. Un souvenir que Maud partage donc sur son compte Instagram alors que l’épisode de la réunification des aventuriers de Koh-Lanta est en cours de diffusion. Impossible de ne pas repenser à de tels moments en découvrant l’épisode des ambassadeurs à al télévision.

Une soirée mémorable comme Koh-Lanta n’en fait plus

François Xavier Renou se souvient lui aussi très bien de cette soirée en compagnie de Maud. Dans les commentaires de la publication de sa camarade d’aventure, il apporte des précisions qui vont choquer les internautes. En effet, il va affirmer que la production avait laissé des préservatifs à la disposition des candidats et qu’ils étaient complètement ivres. Les cocktails leur permettaient de se détendre complètement, loin du stress des épreuves et des tensions entre les aventuriers. Des souvenirs impérissables pour ces deux anciens de Koh-Lanta. Et l’occasion pour les fans du show de se souvenir que le principe du jeu est peut-être resté le même, le reste a bien changé.