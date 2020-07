Koh-Lanta : la nouvelle saison s’annonce grandiose, Denis Brogniart révèle des détails innovants

Koh-Lanta va encore une fois faire des heureux. La dernière saison avait été très suivie par les téléspectateurs. Une conséquence du confinement ? Des exploits de Claude ? Ou simplement de la valeur de l’émission aux yeux des fans ? Les audiences de la prochaine saison nous le diront rapidement ! En effet, Denis Brogniart annonce que Koh-Lanta fera son retour sur les écrans en septembre prochain. Et d’ici là, il nous met l’eau à la bouche en dévoilant les nouvelles règles de cette saison à venir. Koh-Lanta, Les 4 terres va changer la donne pour garantir encore plus de rebondissements !

Koh-Lanta est bientôt de retour et promet de belles surprises

Denis Brogniart sera évidemment toujours à la présentation de ce jeu mythique. En effet, il anime Koh-Lanta depuis l’année 2002. Il ne s’imagine pas s’arrêter tant cette émission le passionne. Et les fans non plus ne peuvent pas imaginer un Koh-Lanta qui ne serait pas présenté par Denis Brogniart. L’animateur est tant impliqué dans son rôle qu’il partage sur Instagram les dernières informations à propos de la nouvelle saison. De quoi ravir less fans qui ne s’attendaient pas à ça ! Car less règles changent pour la nouvelle saison de Koh-Lanta. Ce ne sont plus deux équipes, les rouges et les jaunes, qui vont devoir se lever bataille dans les épreuves, mais quatre équipes !

Comme Denis Brogniart l’explique sur son compte Instagram, les aventuriers vont se réunir en quatre groupes adverses. Ils ne seront plus affiliés à des couleurs arbitraires mais à des régions de France. Le Nord, le Sud, L’Est et l’Ouest sont alors les quatre groupes voués à s’affronter avant la réunification et les dernières épreuves. Les tensions entre les groupes seront alors encore plus fortes. En effet, tout le monde est attaché à sa région et le chauvinisme est très courant en France. À n’en pas douter, ce sont des aventuriers qui sont fiers de leurs régions qui se retrouveront dans Koh-Lanta cette saison.

De nouvelles règles pour davantage de suspense et de tensions

Un changement dans les règles de Koh-Lanta auquel ne s’attendait pas les fans. Pourtant, Denis Brogniart avait bien dit que le vent du changement allait souffler. Mais les internautes s’accordaient pour penser que ce teasing tentait simplement de leur garantir qu’un candidat à la hauteur de Claude pourrait arriver. En effet, les fans de Koh-Lanta n’ont eu que le nom de Claude à la bouche pensant des semaines. Ce candidat reste un véritable champion dans leurs cœurs et pour beuacoup, il aurait mérité de remporter la victoire de la dernière saison. Mais il faut bien admettre que Naoil n’a pas démérité. Même Claude affirme que Naoil mérite sa victoire et qu’il comprend sa stratégie.

Denis Brogniart est convaincu de la qualité de cette nouvelle saison

Pour cette prochaine saison de Koh-Lanta, Denis Brogniart est fier de présenter le premier épisode aux journalistes. Ils ont eu la chance de le regarder en avant-première. Ainsi, l’animateur peut partager sur Instagram les premières informations à propos de la nouvelle saison. Et apparement, ce sont de très bons retours que la presse fait sur cet épisode. De quoi rendre fier Denis Brogniart. De plus, il est très enthousiaste à l’idée de faire partie d’une petite révolution dans Koh-Lanta. Il l’affirme, c’est « du jamais vu depuis 19 ans que le programme existe ».

Les fans de Koh-Lanta attendent alors avec impatience le mois de septembre. Car qui mieux que les fans pour juger de ce nouveau concept. Mais pour le moment, les commentaires sont enthousiastes sous les publications de Denis Brogniart. Les fans tentent d’en savoir davantage et imaginent comment cela pourrait se dérouler. Mais dans l’ensemble, les craintes ne sont pas plus présentes que l’impatience du public. De quoi donner des ailles à Denis Brogniart et rassurer TF1 sur ce concept innovant d’un Koh-Lanta nouvelle génération. La critique la plus récurrente des internautes est la comparaison entre cet affrontement « régional » et celui que l’on peut retrouver à la télé-réalité. En effet, Les Marseillais vs le reste du monde est une émission qui surfe sur ce concept. Les fans ont alors peur de voir Koh-Lanta basculer de ce côté-là. Mais Denis Brogniart rassure le public, Koh-Lanta ne subit pas une transformation totale.

Koh-Lanta ne fait pas peau neuve, elle améliore son concept

Les épreuves de Koh-Lanta sont extrêmement difficiles. Elles poussent les aventuriers à dépasser leurs limites physiques et mentales. C’est bien cela le cœur de l’émission et il ne bougera pas. C’est donc simplement les affrontements et les équipes qui prennent une nouvelle forme. Une forme qui devrait accentuer l’esprit de compétition entre les aventuriers et d’appartenance à leurs couleurs. De plus, les enjeux sont importants. Car la première épreuve va déterminer les places des équipes sur l’île. Les premières auront une récompense, la troisième n’aura rien mais la quatrième recevra une pénalité. Elle se retrouvera sur une parcelle de terre exilée sur laquelle les aventuriers ne trouveront pas d’eau ou de nourriture.

Les fans de Koh-Lanta ne peuvent que trépigner d’impatience de découvrir cette nouvelle saison. Denis Brogniart aussi a hâte d’avoir les retour du public. Mais pour l’instant, tout semble parfaitement engagé pour faire de cette nouvelle saison de Koh-Lanta un événement qui marquera l’histoire du jeu pendant longtemps. Il ne reste plus qu’à attendre septembre et à rester connecté au compte Instagram de Denis Brogniart pour les dernières actualités.