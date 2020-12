Koh-Lanta – La prise de poids éclair de Brice, “de très maigre à très gros”, retour très compliqué

Le corps souffre d’une grande fatigue lors de l’aventure Koh Lanta et Brice a pu le constater, gagnant de la mythique épreuve des poteaux, il a tout de même perdu beaucoup de poids… LD People revient sur ces détails pour vous !

Mais il a pris de nouveau ces kilos assez vite en revenant en France, comme il a pu l’expliquer à nos confrères de purepeople.com.

Brice est un des finalistes Koh-Lanta, Les 4 Terres et il a eu la joie de remporter l’épreuve des poteaux, bien que ce soit finalement Alexandra qui soit ressortie grande gagnante de cette édition du jeu d’aventure.

C’est absolument sans confort qu’ils ont appris à survivre aux îles Fidji, et cette expérience ne laisse pas Brice indifférent. Il est d’ailleurs revenu en France très amaigri, puis il a repris d’une traite ses kilos perdus, voire plus, ce qui peut-être très mauvais pour la santé.Cette prise de poids express a été contée dans Purepeople.com.

« J’ai mis énormément de temps à m’en remettre. Je faisais 53 kilos en sortant de l’émission. Je me suis découvert dans le miroir, c’était le choc. De profil, de face, je ne savais même plus dans quel sens j’étais tellement je ressemblais à un bâtonnet Ficello ! Et j’ai eu peur de ne pas retrouver mon corps d’avant. Ça a été super compliqué”, se remémore l’aventurier de 23 ans. « Puis après Koh-Lanta j’ai pris 25 kilos en un mois. Je suis passé de 53 kilos à 77 kilos, je prenais quasiment un kilos par jour, confie-t-il. Je passais vraiment mon temps à manger, j’étais un puits sans fond. Je suis passé de très maigre à ‘très gros’. » s’est-il lâché, de retour à la maison. Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par 𝗕𝗿𝗶𝗰𝗲 𝗣𝗲𝘁𝗶𝘁 (@bricekohlanta20)

Brice : PRISE DE POIDS, MANQUE DE SOMMEIL… UN RETOUR COMPLIQUÉ

Mais outre ce rapport étrange à la nourriture, le grand ami de Dorian dans l’aventure a eu du mal à se faire de nouveau au quotidien en France.

« Mentalement j’ai été fort et j’ai été soutenu par ma famille ainsi que par la psychologue de Koh-Lanta. Au retour, je faisais des siestes dehors, par terre, je ne supportais pas d’avoir un toit sur ma tête, je n’arrivais plus à gérer tout ce qui était écran de téléphone, je parlais doucement… Je n’étais plus moi-même, confesse Brice. Aujourd’hui, tout va bien. J’ai retrouvé mon poids de forme. Je suis peut-être même plus musclé qu’avant. Ça a pris du temps mais tout est finalement revenu à la normale. » a-t-il confié.

Brice n’est pas le grand gagnant de Koh-Lanta, mais sa victoire est bien présente !

Et dans quelques jours, il sera papa, car même si on ne connaît pas encore son identité, sa petite amie est enceinte, pour notre plus grand bonheur !

Le Creusois de 23 ans fêtera donc Noel à trois cet année, et tous les rédacteurs de LD People sont très heureux pour lui !