Koh-Lanta: la production fait une grande annonce, et révèle deux grosses surprises pour l’édition spéciale All-Stars

Chaque année, Koh-Lanta réserve quelques surprises à son public. Alors que la prochaine saison a déjà été intégralement tournée, la 23e édition du célèbre programme d’aventure promet déjà d’être étonnante. En effet, la production de Koh-Lanta vient d’annoncer un véritable chambardement pour cette saison intitulée All-Stars. Mais les producteurs révèlent également un secret bien gardé. Car Koh-Lanta se décline dans une nouvelle version. LD People vous livre ce que TF1 et Adventure Line Productions vous réservent dans les prochains mois.

Koh-Lanta All-Stars : des révélations très surprenantes

À quoi les téléspectateurs peuvent-ils s’attendre ?

Déjà lors de cette saison de Koh-Lanta, Les 4 Terres, les fans du célèbre programme ont pu découvrir quelques changements. En effet, les candidats étaient répartis, cette année, selon leur région d’origine. Et l’île de l’exil a fait connaître aux aventuriers de véritables moments de frayeur. La saison 22 tournée en Polynésie française est, elle, déjà totalement en boîte. Et elle sera bientôt diffusée sur TF1. Mais la direction de la chaîne et les producteurs du jeu pensent déjà au futur. Ainsi ce 3 janvier, les responsables du programme annoncent plusieurs grandes nouvelles.

En effet, les tournages de Koh-Lanta All-Stars devraient commencer au mois de septembre de cette année pour une diffusion en 2022. Même si cela peut paraître encore loin, Adventure Line Productions est très heureuse de faire de grandes révélations. Car une nouveauté devrait véritablement ravir la communauté des fans de Koh-Lanta. Ainsi, l’aventure ne sera plus seulement disponible à la télévision. Mais il vous sera également possible d’y participer vous-même sur un autre support. LD People vous dévoile tout.

Nous sommes officiellement en 2021, l’année du jeu vidéo Koh Lanta, d’une nouvelle saison en territoire français, d’une nouvelle saison All-Stars … et qui sait ce qu’il peut y avoir d’autre ! Cette année c’est #KohLanta 🏝 (Image de la Polynésie française, lieu de tournage) pic.twitter.com/Dt5fWCpycf — Koh-Lanta France (@KohLanta_Fr) January 1, 2021

Lors de cette conférence de presse, les producteurs ont effectivement annoncé que Koh-Lanta allait désormais connaître une version en jeu vidéo. En association avec Microids, les deux sociétés ont donc imaginé de transposer l’émission de manière virtuelle. Les téléspectateurs pourront donc vivre les aventures de ceux qu’ils suivent avec assiduité. Selon les premiers tests, la version 2.0 de Koh-Lanta est d’ailleurs parfaitement réussie. Alexia Laroche-Joubert se félicite : ” Koh-Lanta nourrit un besoin d’évasion que l’on peut vivre depuis chez soi, tous ensemble. Cette nouvelle diversification pour ALP a été possible, car nous étions assurés par Microids de retrouver dans ce jeu la qualité et l’exigence que nous mettons dans l’écriture et l’image du programme “.

Mais les surprises sont loin de s’arrêter là pour les prochains mois. En effet, la version All-Stars de Koh-Lanta devrait connaître une saison très particulière. Puisque les fans du programme pourront retrouver tous les candidats les plus emblématiques des éditions précédentes. Bien évidemment, le cas de Claude Dartois sera l’objet de nombreuses attentions. Car, comment TF1 pourrait ne pas imaginer intégrer le célèbre aventurier dans cette édition si spéciale ? Le chouchou du public aura donc peut-être l’occasion de tenter de remporter la victoire pour une quatrième fois. Mais en attendant, le public pourra découvrir la saison 22 de Koh-Lanta. Depuis la magnifique région de la Polynésie française, les images auront certainement de quoi satisfaire les aficionados du carton de TF1. En tout cas, LD People sera présent comme chaque année pour vous relater les exploits des aventuriers les plus suivis de l’Hexagone.