Koh-Lanta: La révélation choc d’Alexia Laroche-Joubert sur la mort de Bertrand-Kamal

La responsable de la société de production ALP est venu dans l’émission TPMP pour parler de l’hommage qui a eu lieu le 11 septembre dernier, dans Koh-Lanta, vis-àvis de l’aventurier mort à l’âge de 30 ans. Une prise de parole très attendue, d’autant plus que la productrice a fait certaines révélations.

Le 14 septembre dernier, dans l’émission de C8 Touche Pas À Mon Poste, le présentateur Cyril Hanouna et son équipe ont parlé du dernier épisode de Koh-Lanta : les 4 Terres qui a été diffusé sur TF1 le 11 septembre. En effet, cet épisode avait un parfum particulier puisque l’on a appris récemment que l’aventurier Bertrand-Kamal était mort suite à un cancer alors qu’il n’avait que 30 ans, le 9 septembre, seulement 2 jours avant le 3e épisode de cette nouvelle saison du jeu de divertissement de TF1.

Denis Brogniard, très peiné

Cette information a anéanti Denis Brogniard. Il avait tissé des liens fort avec Bertrand-Kamal et l’avait même invité chez lui et échangeait beaucoup par texto avec lui.Les fans du jeu d’aventure de TF1 étaient aussi touchés. Sur le plateau de TPMP, le belle Kelly Vedovelli avait estimé que la production de Koh-Lanta devait cesser la diffusion de l’émission. « Imaginez qu’il fasse un petit coup tordu à quelqu’un et ce serait normal, vous imaginez sur les réseaux sociaux, les attaques que les parents se prendraient ? L’univers des réseaux sociaux est sans pitié. Vous ne vous rendez pas compte des personnes qu’il y a sur le net », a indiqué la jeune femme. « Moi, je crois qu’il faut l’annuler, vous imaginez un jour s’il y a un conseil durant lequel il est mis en difficulté, vous imaginez si y a des polémiques le concernant qui ont été tournées, moi je ne serai pas bien ; je suis minoritaire je le crois », a enchaîné le journaliste Gilles Verdez.

Koh-Lanta: Alexia Laroche-Joubert salue la mémoire de Bertrand-Kamal

Invitée sur TPMP, Alexia Laroche-Joubert en donner des détails sur les coulisses de l’hommage rendu au candidat décédé. Ensuite elle a évoqué la façon dont il a su qu’il était atteint de son cancer. « Il s’est blessé dans l’émission, un truc assez bénin. Après Koh-Lanta, il avait encore des douleurs, il est allé faire des examens et en fait, ils ont vu, je crois que c’était le 17 avril, un cancer très agressif et ça a été très violent », a-t-elle indiqué. « Il est l’incarnation même de la joie de vivre, je me souviens de son casting il est arrivé il avait ce look de baroudeur, très looké avec ses boucles d’oreille, et un large sourire ! Ce qu’il a vécu au niveau de la souffrance, il a été admirable, je l’avais souvent en ligne et il parvenait encore à faire des blagues alors que je sais que c’était très violent ». Pour information, la prochaine saison sera tournée très bientôt pour la première fois en France. On ne sait pas encore où précisément.