Koh-Lanta : l’astuce incroyable de la prod… afin de donner l’illusion d’une île coupée du monde

Le jeu de survie Koh-Lanta fait rêver des millions de téléspectateurs. La production a en effet tout mis au point pour que le public se retrouve plongé dans l’aventure des candidats. Même l’île semble totalement isolée. Pourtant, ce n’est pas le cas du tout ! Découvrez comment TF1 a réussi à créer un monde hostile de toutes pièces.

La production de Koh-Lanta a plus d’un tour dans son sac pour donner l’illusion d’une île complètement coupée du monde. C’est en tous cas le résultat de l’enquête du magazine Society. Ce jeudi 10 décembre, les journalistes Emmanuelle Andreani et Théo Denmat publient dans le nouveau numéro sorti en kiosque leur enquête trépidante.

“On a essayé de déceler s’il y avait des failles de production.”

Pendant plusieurs mois, nos confrères ont en effet enquêté sur l’émission présentée par Denis Brogniart. Au micro d’Europe 1, ils ont accepté de donner le résultat de leur travail. « Une des grandes questions des téléspectateurs, c’est toujours de savoir si les cameramen aident les candidats à trouver les colliers et les poignards. On a essayé de déceler s’il y avait des failles de production. Et il se trouve que l’émission est plutôt réglo », a avancé Théo Denmat.

« Il n’y a pas de trucages dans le sens où les candidats ne sont pas des acteurs, ils ne sont pas aidés par la production, a pour sa part affirmé sa collègue Emmanuelle Andreani. Et de poursuivre : Mais il y a au delà de tout ça, quand on prend un champ plus grand, un plus grand trucage encore. »

Koh-Lanta, c’est le fantasme de Robinson Crusoe. Pendant plusieurs semaines, les meilleures candidates et les meilleurs candidats doivent en effet survivre à base de manioc et de noix de coco. Ils doivent aussi s’affronter dans des épreuves physiques, mentales et collaboratives. Forcément, il faut savoir planter le décor pour plonger à la fois les candidats et le public dans cette aventure. Mais aujourd’hui, trouver une île vierge, ce n’est plus possible.

« Aujourd’hui trouver une vraie île déserte coupée du monde c’est compliqué, a ainsi expliqué Emmanuelle Andreani. Le fait de retranscrire cette impression à la télévision demande tout un dispositif qui est d’une ampleur folle. » Les téléspectateurs ont vraiment l’impression qu’il n’y a pas âme qui vive à la ronde. Et c’est toute la réussite de l’émission. Pourtant, ce n’est qu’une illusion.

Un dispositif dingue pour créer l’illusion d’une île déserte !

« En coulisses, il y a tout un énorme barnum de 100 personnes sur place. Ce sont des mois de préparation, a rappelé Emmanuelle Andreani. Un régisseur nous expliquait qu’il fallait parfois mettre en place des cordons de sécurité autour des îles. Pour ne pas que des bateaux passent dans le champ. Pour donner vraiment la sensation d’île déserte. » Au sein de la rédaction de LDpeople, on salue la production qui depuis 20 ans, sait divertir les téléspectateurs à la perfection.