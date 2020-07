Charlotte Koh Lanta: ses changements radicaux qui choquent la toile

Charlotte fait partie des candidates emblématiques de la dernière saison de « Koh-Lanta : L’Île des Héros ». La jeune femme s’est récemment confiée sur la raison qui l’a poussée à faire sa récente chirurgie esthétique des yeux. Son changement est radical.

Charlotte se débarrasse d’un gros complexe

Il y a plusieurs jours maintenant, Charlotte était apparue en story sur le réseau social avec des fils de suture au niveau des paupières. De quoi susciter quelques interrogations auprès des nombreux internautes de la jeune femme. L’aventurière de 27 ans avait alors révélé qu’elle avait subi une opération esthétique. Pour autant, l’ensemble des fans de Koh Lanta se posent une question : pourquoi avoir eu recours à de la chirurgie esthétique ? Et bien la jeune femme nous l’explique et il faut savoir que c’est avant tout pour régler un problème : « Pourquoi je l’ai fait ? Parce que j’avais la paupière qui tombait. C’était pour réduire l’excédent de peau. Ce n’est pas forcément lié à la vieillesse. Il y a des cas génétiques comme moi » a-t-elle dit tout d’abord.

Charlotte explique ensuite un peu plus en profondeur son propos et donne son sentiment sur la réussite ou non de l’opération : « Je suis très contente du résultat. On voit la différence. Ça m’ouvre le regard, ça me fait moins des yeux fatigués (…) Ça me donnait un air fatigué et triste qui ne me correspondait pas. Je voulais faire ça depuis des années. J’attendais de prendre de l’âge et je me suis dit qu’à 28 ans, c’était le moment. Ça reste encore un peu gonflé, mais avec le temps, ça va partir. J’ai enfin de grands yeux« .

Pas la première, ni la dernière

Comme vous pouvez le lire, la candidate de Koh Lanta ne semble donc aucunement regretté ce choix et apparaît plus heureuse que jamais puisque ce complexe qu’elle traîne depuis des années a enfin disparu. Il faut dire que quand on est obnubilé par une partie de son corps, il est difficile de résister à l’appel du bistouri. Et Charlotte n’est évidemment pas la seule candidate de l’émission de TF1 à avoir fait un petit changement physique dès la fin de l’aventure. En effet, récemment, Alexandra, qui était également dans l’édition de 2020, a expliqué avoir eu envie de changer quelque chose à son physique.

Voir cette publication sur Instagram What’s your favorite color ? 🍋 Une publication partagée par Charlotte_kohlanta (@charlotte_kohlanta) le 14 Juil. 2020 à 4 :06 PDT

Ainsi, début juin elle avait dit sur les réseaux sociaux : « Et voilà, l’aventure est terminée et le moins que l’on puisse dire, c’est que le corps est mis à rude épreuve. En tant que femme, maman, on peut être une aventurière et rester féminine ! Merci au @docteurmarival de m’avoir sublimée et permis de retrouver ma féminité. J’ai ainsi eu la chance, après cette aventure, de profiter de ses doigts de fée à Biarritz, et ce, tout en restant très naturelle« . Comme quoi l’apparence n’a de cesse de faire complexer les jeunes femmes.