Diane “Koh-Lanta”: Son chéri est un grand sportif connu, on vous dit tout !

Diane, une des candidates de la nouvelle saison de Koh-Lanta, Les 4 Terres, est très active sur Instagram et nous a montré son homme. Il s’agit d’un grand sportif connu. Explications.

Diane en couple avec Thibault Daubagna

Dans son portrait, on découvre que Diane est manager dans une agence immobilière que tien son père. Une situation pas facile à vivre pour la jeune femme puisqu’elle se fait chambrer par ses collègues sur le fait qu’elle ne mérite pas forcément sa place et qu’elle a été pistonné : “Je me fais chambrer par mes collègues parce que je suis la fille du patron, parce que je n’ai peut-être pas toujours mérité ma place”, reconnaît-elle tout d’abord. Elle précise ensuite qu’elle aimerait voler de ses propres ailes : “On va dire que je suis bien née au bon endroit (…) J’en ai marre qu’on me prenne pour la fille du patron, et que comme tel. J’ai envie de prouver aux autres que je peux aussi voler par moi-même et montrer de quoi je suis capable sans mon papa“.

Dans ce portrait, on apprend également que Diane est la compagne d’un sportif assez connu. En effet, la candidate de Koh-Lanta partage la vie de Thibault Daubagna, demi de mêlée à la Section Paloise Béarn Pyrénées, qui évolue en Top 14. Le jeune homme est un pur produit du Béarn puisqu’il a notamment commencé sa formation au club dès 1999, à l’âge de cinq ans ! Il a ensuite fait ses preuves et mené avec ses camarades jusqu’à la plus haute division française.

Thibault Daubagna, prometteur demi de mêlée

D’ailleurs, ce dernier avait tout récemment prolongé son contrat avec le club jusqu’en 2022 : “Je suis très content de prolonger avec la Section, c’est le choix du coeur. J’avais envie de continuer l’aventure en Vert et Blanc, là où tout a commencé pour moi. Le club m’a fait grandir, j’ai vécu de très bons moments avec lui et je suis convaincu qu’il y a encore de grandes choses à accomplir“. S’il veut encore faire de grandes choses avec son club, il a déjà pu montrer l’entendue de son talent depuis quelques années. En effet, Thibault Daubagna a notamment remporté le tournoi des six nations des moins de 20 ans avec l’équipe de France en 2014.

Si tout au long de la saison de Rugby Diane encourage Thibault Daubagna, c’est au tour du jeune homme de lui rendre la pareille pendant son parcours dans Koh Lanta. D’ailleurs, le sportif lui a donné de nombreux conseils avant de la voir partir sur l’île. Reste à savoir maintenant si la jeune femme a su trouver ses marques et a su gagner de nombreuses épreuves. Affaire à suivre…