Koh-Lanta: Le fils d’un ancien candidat balance sur les coulisses “c’est honteux”

Sur les réseaux sociaux, Lateef, le fils de Kunle, ancien candidat de Koh-Lanta, revient sur les coulisses d’une scène culte qui date de 2010. Il a également fait une annonce qui pourrait faire plaisir aux téléspectateurs. La rédaction de LD People va vous expliquer ce que le jeune homme a déclaré sur Twitter.

Lateef, fils de Kunlé, prend la parole pour la première fois

Cette année, Koh-Lanta célèbre son vingtième anniversaire. Depuis tout ce temps, les téléspectateurs ont pu apercevoir de nombreux candidats. C’est notamment le cas de Kunlé, qui a participé à l’aventure en 2010, du côté du Vietnam. Son fils, qu’on a pu voir brièvement à l’antenne à l’époque, a décidé de sortir du silence et d’expliquer les couilles du tournage de l’époque et notamment d’une scène mythique. Si vous suivez bien l’émission, vous savez sûrement que le coup de fil à un proche est un cadeau culte. Les aventuriers ont le droit à quelques minutes d’échange téléphonique avec des membres de leurs familles.

ptdrrr vraiment le moment le plus honteux de ma vie j’étais débile c’est grv, mon daron il a dû être baaad yomb de m’avoir appelé mdrrr pic.twitter.com/kzHC7Wqrsn — Lateefinho 🇱🇦🇳🇬 (@BdvLateef) January 19, 2021

Et justement, Kunlé, qui avait remporté l’épreuve, a souhaité parler avec son fils Lateef. Malheureusement pour lui, il n’était pas très bavard. Ce mardi 19 janvier, le jeune homme a repartagé cet instant en vidéo, et a fait son mea-culpa : “Vraiment le moment le plus honteux de ma vie, j’étais débile, c’est grave“, déclare-t-il tout d’abord. Il donne ensuite des explications à son comportement : “En vrai il y a un contexte. Je n’habitais pas avec mon père, du coup je ne savais pas qu’il était allé faire Koh-Lanta (il me l’a caché pour me faire la surprise). Et au moment où il m’appelle il était 9 heures du matin, moi je pionçais comme jamais, je ne voulais rien savoir“.

Lateef prêt à faire Koh-Lanta ?

Après ce mea-culpa, le tweet est devenu viral, c’est le moins qu’on puisse dire. D’ailleurs, à l’heure où nous écrivons cet article, la vidéo a dépassé le million de vues et les 76 000 j’aime, c’est incroyable. Il n’en fallait donc pas plus pour que celle-ci soit repartagé par le compte officiel de TF1. D’ailleurs, la chaîne propose à Lateef un moyen de se faire pardonner : “Un appel culte, répond la chaîne. Et pourquoi pas, s’inscrire à Koh-Lanta, pour appeler ton papa Kunle et te faire pardonner ?“.

Le fils de Kunlé prend alors TF1 au mot : “Bien sûr que je suis partant.. on s’inscrit où ?“. Reste maintenant à savoir si c’était une véritable proposition de la chaîne où s’il s’agissait simplement d’un buzz. On attendra de voir si Lateef déposera bel et bien sa candidature auprès d’ALP, la société de production. Une chose est certaine, c’était un beau moment. La rédaction de LD People espère en voir encore plus. Et vous ?