Bertrand-Kamal (Koh-Lanta) : Ce geste fort de Denis Brogniart et de la prod.., trois mois après sa mort

Trois mois après la disparition tragique de Bertrand-Kamal, les proches du jeune homme ainsi que Denis Brogniart ont annoncé une grande nouvelle qui aura lieu lors de la finale, ce vendredi 4 décembre. La rédaction de LD People vous en dit plus.

Une levée de fonds pour la recherche contre le cancer du pancréas

Denis Brogniart ainsi que Alexia Laroche-Joubert ont décidé de se lancer dans le combat contre le cancer du pancréas. En effet, après la mort de Bertrand-Kamal, il était important pour eux de faire quelque chose pour que sa mort ne soit pas vaine. Ainsi, dans un communiqué publié par ALP, la société de production de Koh-Lanta a écrit : “Ce Fonds, 100% dédié au financement de projets de recherche d’excellence du cancer du pancréas, permettra 3 grandes directions de recherche“.

Cette cagnotte sera notamment coordonné par le professeur Fabrice André, qui a suivi Bertrand-Kamal tout au long de son combat contre la maladie et se nommera “Pour Bertrand-Kamal”. Les parents du jeune homme espère qu’un jour cette levée de fond servira à trouver un remède miracle :”J’espère qu’au travers de ce fonds, qui portera ton nom haut et fort, un jour la recherche trouvera un remède pour pouvoir prendre notre revanche et épargner d’autres familles, que plus personne ne vivra jamais ce qu’on a vécu “.

Bertrand-Kamal souhait se lancer dans la recherche de son vivant

Denis Brogniart s’est également exprimé sur cette levée de fonds et explique qu’il espère que la mort de Bertrand-Kamal “ne soit pas juste un décès de plus”. En effet, l’animateur de Koh Lanta estime que l’aura du jeune homme pourra faire sensibiliser les gens et faire bouger la lutte contre le cancer du pancréas. D’ailleurs, le présentateur explique que l’aventurier aurait aimé participer à la lutte de son vivant : “Il rêvait de s’engager lui-même. Il me l’avait confié. Il n’en a pas eu le temps. À nous d’honorer sa mémoire à travers ce fonds, de reprendre le flambeau pour sauver des vies”.

La cagnotte sera mise en ligne le 4 décembre prochain, lors de la grande finale de Koh-Lanta. Durant celle-ci, il y aura “un appel aux dons sera lancé en présence des parents de Bertrand-Kamal”. D’ailleurs, pour faire un don ? Rien de plus simple. Les personnes qui le souhaitent pourront se rendre soit sur www.pourbertrandkamal.fr, soit faire un geste de 5 euros en envoyant “DON”, par SMS, au 9 21 22. La rédaction de LD People approuve cette initiative et compte sur vous pour la faire fonctionner.