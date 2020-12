Koh-Lanta, les 4 Terres: 2 participants en couple? Un photo sème le doute!

Si Koh-Lanta est un jeu formiddable pour ses candidats, elle peut également être l’occasion de belles idylles. Après la relation entre Jesta et la romance Benoît ou Mathilde et Bastien, deux participants de la saison des 4 Terres pourraient également avoir été en couple. Ldpeople vous donne toutes les informations disponibles sur le sujet.

Le 4 décembre dernier, Koh-Lanta, les 4 Terres prenait fin. Les deux finalistes ont été départagés suite à un vote du jury final. C’est alors qu’Alexandra s’adjugeait l’aventure face au valeureux Brice, devant les regards des autres participants. Parmi ceux-ci, on pouvait voir Alix et Mathieu, appartenant à la tribu du Sud en début de l’émission. Si la jeune femme a eu l’occasion briller sur le camp et dans la compétition de manière générale, le deuxième a considéré son élimination, liée à un collier d’immunité détenu par Aubin, venir de manière très précoce.

Mathieu, une fin prématurée dans Koh-Lanta

Les deux candidats n’auront pas eu le loisir de continuer la compétition conjointement et de faire preuve de solidarité pour parvenir jusqu’en finale. Mais s’ils ne l’ont pas emporté avec un succès et les fameux 100.000€ dédié au champion, Alix et Mathieu pourraient avoir quitté le programme de TF1 bien heureux que l’on pourrait le penser.

Une très large part des candidats étaient là, à Paris, le 4 décembre dernier pour célébrer la finae de Koh-Lanta, dont le tournage a eu lieu dans des conditions très délicates, à cause de la crise sanitaire du coronavirus. Une bonne occasion pour Mathieu et Alix de se voir après plusieurs semaines dans avoir eu l’occasion d’être en contact. Ils ne se sont pas contentés de la dernière soirée de Koh-Lanta pour vivre de belles choses.

Une histoire d’amour à Koh-Lanta

Certains candidats tombent éperdument amoureux après s’être engagés à Koh-Lanta. Ce fut par exemple le cas de Bastien et Mathilde mais il se sont séparés depuis l’émission. On pense aussi à Benoît et Jesta. Pendant Koh-Lanta tout est plus fort, tout est exacerbé. Des sentiments amoureux sont apparus après le tournage, le couple est marié et prochainement parents de deux bambins. Une romance a-t-elle eu lieu entre Mathieu et Alix ?

Le 6 décembre, les anciens compagnons de camp étaient réunis, assis côte à côte dans un avion : « Vous le savez, l’aventure Koh-Lanta est finie et avec Alix, on a décidé de repartir dans une nouvelle petite aventure » a noté le candidat sur sa page Instagram. Il n’en a pas dit plus en dehors du fait qu’ils n’avaient « plus besoin de la veste » là où ils partaient. Voyage entre amis ou début d’histoire d’amour, affaire à suivre.

