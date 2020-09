Koh-Lanta les 4 Terres : Brice contraint de mentir à TF1, on révèle pourquoi !

Koh-Lanta les 4 Terres démarrent en trombe. Denis Brogniart a de l’énergie à revendre pour une nouvelle saison qui met en place un tout nouveau concept. Ce sont quatre équipes, au lieu de deux, qui s’affrontent alors sur l’île de tous les dangers aux multiples épreuves. Le lancement de cette nouvelle saison marque un tournant décisif. Car ce sont quatre régions qui vont s’affronter à travers ces quatre équipes. Le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest vont se démener pour qu’ils ne reste qu’un aventurier pour remporter la victoire. Brice fait partie de l’équipe de l’Ouest et il se trouve qu’il aurait menti à TF1. Découvrez pourquoi le jeune homme y est contraint à cause de sa participation à Koh-Lanta les 4 Terres.

Koh-Lanta les 4 Terres commence très fort

Brice fait donc déjà parler de lui alors que la nouvelle saison de Koh-Lanta ne fait que de démarrer sur les écrans. En effet, sa présentation attire déjà l’attention des médias. Car le jeune homme de la tribus de l’Ouest n’est pas un anonyme. Brice participait à une autre émission de TF1 avant que le public ne le retrouve dans Koh-Lanta les 4 Terres. Il était l’un des candidats d’une autre des émissions cultes de TF1, celle présentée par Jean-Luc Reichmann, Les 12 coups de midi. C’était il y a plusieurs mois déjà mais les plus physionomistes d’entre nous ne pouvaient pas le manquer.

Cela pousse donc les médias à se renseigner sur passé de Brice. Que faisait-il déjà sur TF1 avant de participer à Koh-Lanta les 4 Terres ? A-t-il des liens particuliers avec la chaîne ? Ou bien avec l’un des animateurs ? Et c’est le magazine TV Mag qui apporte la réponse au public. En effet, Ella magazine obtient une interview de Brice et tente d’en savoir plus sur le jeune homme. Car Koh-Lanta les 4 Terres ne dit pas tout dans al présentation de ce candidat de l’Ouest.

Brice ment délibérément à TF1 ?

Lors de son interview pour TV Mag, Brice indique qu’il travaille aujourd’hui dans elle bureaux de TF1 depuis quelques semaines. Et pour décrocher son poste, il avoue avoir menti à TF1 sur sa participation à Koh-Lanta les 4 Terres. Décidément, Brice semble très attaché à TF1. Participer à deux jeux télévisés et rejoindre ensuite les bureaux de la chaîne montre à quel point il est cohérent dans ses ambitions.

Cependant, ne jugez pas déjà Brice trop durement. En effet, les candidats de Koh-Lanta signent tous un contrat qui les contraints à garder le secret sur leur participation à l’émission et surtout sur l’issue de cette dernière. Ainsi, lorsqu’il postule aux bureaux de TF1 et qu’il est questionné sur ses trois mois sans emplois, il ne pouvait pas faire autrement que de mentir. Impossible pour le jeune homme d’admettre qu’il participait à Koh-Lanta au moment de son entretien d’embauche.

Un pieux mensonge pour honorer son contrat avec la même chaîne

Brice regrette d’avoir eu à mentir mais il insiste, il ne pouvait pas faire autrement. Il ajoute également que cela était étrange pour lui de devoir garder le secret. Cependant, il ajoute que la mission n’était pas trop longue et qu’il n’a donc pas eu à tenir sa langue trop longtemps. De plus, maintenant que la diffusion de Koh-Lanta les 4 Terres a commencé, Brice peut enfin souffler. Il n’a plus qu’à garder le secret sur le déroulement des épisodes à venir.

Brice s’entraîne depuis des mois pour rejoindre l’aventure au top de sa forme. Et depuis très longtemps, rejoindre Koh-Lanta est l’un de ses rêves. Il semble prêt à tout pour aller le plus loin possible. Sa condition physique est au top, son mental est fixé sur l’objectif et son esprit de compétition va l’aider à rester concentré sur la victoire.

L’aventure de Koh-Lanta les 4 Terres s’annonce grandiose

Denis Brogniart présente chacun des 24 candidats de Koh-Lanta les 4 Terres sur son compte Instagram. Et il est déjà épaté par tous ces anonymes qui viennent relever le défi de leur vie. Malgré près de 20 ans d’existence, Koh-Lanta reste une des émissions favorites des téléspectateurs. Brice et ses camarades vont faire de leurs mieux pour faire de cette nouvelle saison un véritable événement. En effet, l’un des souhaits de Brice est de rester dans les mémoires du public et d’inspirer les nouvelles générations d’aventuriers à aller toujours plus loin.

Brice n’est pas peu fier de la diffusion de ce premier épisode le 28 août dernier. Il encourage ses followers sur Instagram à ne rien manquer de la suite. Koh-Lanta les 4 Terres a des surprises en réserve et les aventuriers ont des émotions fortes à partager avec le public. Les fans de Koh-Lanta savent bien que cette saison est unique par rapport aux précédentes et que d’autres surprises, encore plus folles, les attendent. Le public vient seulement de découvrir les candidats et de nombreuses épreuves vont se dérouler chaque vendredis sous nos yeux.