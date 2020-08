Koh-Lanta, les 4 Terres: grosse colère, la Bretagne ne cautionne pas la révélation des équipes

Koh-Lanta revient pour la rentrée avec une nouvelle formule. En effet, la nouvelle saison de Koh-Lanta verra s’affronter non pas deux, mais quatre équipes. Toujours présentée par Denis Brogniart, l’aventure se présente donc sous une toute nouvelle forme. Une forme dans laquelle les quatre grandes régions françaises sont représentées. Mais tout le monde n’est pas satisfait de la composition des dites équipes. En effet, les Bretons sont très en colère de constater qu’aucun de leurs ressortissants n’est présent dans l’équipe de l’Ouest. Depuis la révélation des candidats et des équipes, la colère de la Bretagne ne désemplit pas. Et elle commence à faire du bruit sur les réseaux sociaux !

La nouvelle saison de Koh-Lanta crée déjà la polémique sur les réseaux sociaux

Koh-Lanta, les 4 Terres sera de retour le 28 août prochain sur nos écrans. TF1 met les petits plats dans les grands pour répondre rapidement à la demande des fans. En effet, la dernière saison, diffusée en partie pendant la période de confinement, a fait réagir les internautes comme jamais auparavant. De plus en plus de personnes sont captivées par les aventures des candidats de Koh-Lanta. Cette nouvelle saison se devait donc d’être tout à fait exceptionnelle. Pour cela, le concept s’adapte alors et souhaite permettre aux Français de s’identifier encore davantage aux aventuriers. Ce sont donc quatre équipes distinctes qui vont d’affronter, au lieu de deux à l’accoutumée. Nous allons pouvoir nous reconnaître davantage chez les aventuriers et laisser exploser le côté chauvin que les Français ont tous en eux.

Une nouvelle formule prometteuse

L’occasion également pour les fans d’élire quatre chouchous plutôt que d’ériger un héros unique comme cela était le cas pour Claude. En effet, le phénomène autour de cet aventurier marquera pour longtemps l’histoire de Koh-Lanta. Ses fans l’avaient surnommé le King et désigné vainqueur d’office. Ils étaient même prêts à constituer une cagnotte de 100 000 euros si jamais Claude passait à côté des gains réservés au vainqueur de Koh-Lanta. Mais Claude, beau joueur, refusera de récupérer l’argent de cette cagnotte et saluera la victoire de sa camarade Naoil, qui n’a pas démérité.

Cette nouvelle saison de Koh-Lanta partait donc sur de très bons éléments. Les journalistes qui découvraient en avant-première le premier épisode étaient conquis.

Koh-Lant, les 4 Terres, un rendez-vous TF1 à ne pas manquer

Denis Brogniart est certain que ce nouveau concept de Koh-Lanta va plaire à son public. Il sait à quel point les fans de l’aventure sont enthousiastes et réactifs lorsqu’il s’agit des épisodes. Mais il n’avait pas prévu que les fans se prennent autant au jeu des représentations de la France en quatre grandes régions. En effet, impossible de représenter tout le monde. Mais les Bretons sont atterrés de ne pas avoir un seul aventurier originaire de chez eux dans l’équipe de l’Ouest.

Les internautes réagissent à propos de l’absence de la Bretagne

À la découverte des équipes et de leurs compositions, les Bretons expriment rapidement leur mécontentement. Comment est-il possible d’imaginer Koh-Lanta, les 4 Terres, sans leurs présences ? Et avant même la révélation des équipes, savoir que quatre régions françaises allaient s’affronter suscitait déjà de vives réactions sur Twitter.

Attendez, un Koh-Lanta qui oppose les quatre grandes régions de France ? Vous avez vu comment les gens sont tendus déjà ? Si il y a un Regis breton qui fait un coup bas à genre un marseillais, ça risque de se terminer en guerre civile cette histoire — Danthès (@JDanthes) July 15, 2020

Que cet internaute se rassure, pas de bretons parmi les aventuriers de la région Ouest. En revanche, il peut commencer à s’inquiéter de la colère de ces derniers. Car ne pas être représenté dans Koh-Lanta relève pour beaucoup d’un affront.

Donc là je viens d’apprendre que dans la prochaine saison de Koh-Lanta y’aura AUCUN breton dans l’équipe de l’Ouest de la France?? — 𝐕𝐢𝐧𝐜𝐞𝐧𝐭 🍋 (@VincentN429) August 17, 2020

comment ça dans le prochain Koh-Lanta y’a aucun breton là????? @gaazeaux — ℓιѕє✨ (@liise_lb) August 12, 2020

Jsuis mort dans la formule de Koh Lanta ça représente l’ouest mais y’a pas un mec de Bretagne ?? On est où la — turlutte (@no_rondel) August 14, 2020

Le calme sera-t-il de rigueur chez les fans, après chaque épisode de Koh-Lanta ?

Entre humour et énervement sincère, les Bretons regrettent de ne pas être représenté dans l’équipe de la région Ouest. Les castings ne permettent certainement pas de représenter tout le monde. Mais si le nouveau concept de Koh-Lanta, les 4 Terres est un succès, il persistera peut-être dans les prochaines saisons. Et à ce moment, ce sera sans aucun doute l’occasion pour les Bretons de prendre leur revanche.

La nouvelle saison de Koh-Lanta n’a pas encore débuté que déjà les internautes réagissent en masse à ce propos. Sur Twitter, il faudra s’attendre à trouver les réactions vives de nombreux fans à l’issue de chaque épisode. Espérons néanmoins que les tweets ne seront pas aussi assassins que certains lors de la dernière saison. En effet, c’était du jamais vu pour Koh-Lanta que de devoir menacer de plaintes des internats qui prenaient trop à cœur les rebondissements de l’émission.