Koh-Lanta “Les 4 Terres” le casting très critiqué crée polémique, la prod explique tout !

Le démarrage de la nouvelle saison de “Koh-Lanta” approche à grands pas. Le casting est déjà connu et a été vivement critiqué. Face à la polémique, la production a décidé de réagir et de donner des explications pour apaiser les tensions.

La nouvelle saison de Koh-Lanta promet de faire le Buzz, une fois de plus. Elle sera diffusée, sur TF1, à partir du 28 août. La production a décidé d’innover et plusieurs changements sont au programme. De nouvelles règles seront établies. Pour cette nouvelle saison, ils seront 24 candidats en lice. Les participants seront divisés en 4 équipes différentes. Celles-ci représenteront les différentes régions du pays : le Nord, le Sud, l’Ouest et l’Est. C’est l’équipe de l’Ouest qui suscite la polémique. En effet, aucun candidat breton ne figure au casting alors que cette région ne compte pas moins de trois millions d’habitants.

Les réseaux sociaux s’enflamment

Sur les réseaux sociaux, les critiques se sont multipliées. Notamment sur Twitter. Découvrez un petit florilège des prises de parole des internautes sur les réseaux sociaux. « Deux Normands mais aucun Breton dans l’équipe de l’Ouest, mais c’est une plaisanterie ? », « J’hallucine ou il n’y a aucun Breton dans la prochaine saison de l’émission Koh-Lanta ? », « Comment ça ? Pas de breton dans l’Ouest, c’est incompréhensible ? », indique un internaute scandalisé, « La première équipe présentée est l’Ouest et je constate qu’il n’y a pas de breton ! » ou encore un autre qui s’amuse « Aucun Breton dans la tribu de l’Ouest de ‘Koh-Lanta‘, je veux être remboursé ».

Koh-Lanta: Face à la polémique, la production a décidé de s’expliquer

A quelques jours de la diffusion de cette nouvelle saison, l’équipe de production veut éviter le Bad Buzz et entend étouffer toute polémique naissante. Les journalistes du magazine Télé-Loisirs, ont décidé de prendre contact avec la production du jeu diffusé sur TF1 pour en savoir plus sur ces choix de casting. AdventureLine Production a décidé de réagir et s’est défendue d’avoir volontairement mis à l’écart la Bretagne de cette nouvelle saison de Koh-Lanta.

La motivation des candidats évaluée

« Comme nous le répétons depuis quelques années, un casting de Koh-Lanta n’est pas décidé en fonction de cases à remplir mais de profils et surtout de motivation. C’est également pour cette raison que le casting s’étend dans le temps afin d’être sûr des motivations des potentiels candidats à participer à une aventure très exigeante comme Koh-Lanta. Par ailleurs, nous ne reprenons pas de profil proche d’aventuriers de la dernière édition diffusée. Il ne s’agit donc pas d’une volonté de notre part mais de profils d’aventuriers ». Les fans de l’émission d’aventure devront donc faire avec. Chaque saison de Koh-Lanta constitue un petit événement. Les audiences sont très bonnes. Durant la dernière saison, le montage de l’émission avait été revu à cause de la période de confinement. Cette année, de nombreuses nouveautés sont au programme.