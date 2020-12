Koh-Lanta, Les 4 Terres: Pascal Salviani dézingue deux candidats phares de l’émission

Tandis que la finale de Koh-Lanta : Les 4 Terres s’est déroulé hier soir, Pascal Salviani a exprimé son point de vue sur différents candidats. Si l’aventurier a admiré la stratégie adoptée par Lola, il n’a pas montré d’affection vis-à-vis de Loïc et d’Alexandra, qui se sont affrontés durant l’épreuve mythique des poteaux. Ldpeople vous explique tout.

Le 4 décembre dernier, TF1 a dévoilé le dernier épisode de la dernière saison de Koh Lanta. Après la diffusion de ce dernier opus, Pascal Salviani a exprimé son avis sur plusieurs participants. Ce candidat âgé de 53 ans est l’un des plus performants sur ce programme puisqu’il s’est adjugé deux fois, la fameuse épreuve des poteaux. Un palmarès exceptionnel qu’il est le seul à détenir pour le moment.

Pascal Salviani dézingue des aventuriers

Interviewé par le magazine Télé-Loisirs, le candidat a expliqué que « cette aventure est magnifique ». L’ex-participant a indiqué que cette aventure permet d’apprendre beaucoup, aussi bien « psychologiquement » que « spirituellement ». L’aventurier n’a pas montré de sympathie particulière vis-à-vis de plusieurs participants dont deux finalistes de l’émission : Loic et Alexandra. « Les téléspectateurs disent ‘Loic il est gentil, il mérite de l’emporter’. Mais ce n’est pas ça Koh-Lanta. Koh-Lanta ce sont des stratégies, des confrontations », a-t-il expliqué au sujet du candidat.

Pour Pascal Salviani, à Koh-Lanta, la stratégie est essentielle

« Moi ce que j’aime c’est une Lola qui dissimule son collier et qui le file à Angélique, sa pote, lors du conseil. C’est ça de jouer », a-t-il enchaîné. Des atouts que Pascal Salviani ne retrouve pas chez Alexandra, même s’il reconnaît qu’elle « joue bien » et « se défend sur les épreuves ». « Mais elle n’a pas de logique dans son jeu, a-t-il regretté, avant de dire la même chose du jeune candidat âgé de 20 ans. Loïc également se défend pas bien physiquement mais il n’y a pas de logique dans son jeu. » L’ex-participant a ensuite nuancé ses propose en expliquant : « on fait tous des erreurs la première fois ». Des fautes qui ne les ont pas empêchés d’aller jusqu’en finale.

Une émission culte du PAF

Koh-Lanta est une émission devenue culte. Depuis plus de dix, le programme de TF1 rassemble des millions de fans les vendredis soir. Cette saison, c’est Alexandra qui l’a emporté. Cette émission nécessite de faire preuve de qualités physiques mais aussi de faire preuve de stratégie. Animée par Denis Brogniart depuis de nombreuses années, les candidats doivent réussir à enchaîné les semaines sans se faire éliminer. Le tournage de la nouvelle saison de Koh-Lanta vient de se terminer. A cause du contexte sanitaire, cette nouvelle saison s’est déroulée en Polynésie française. Sur les réseaux sociaux, Denis Brogniart a diffusé de nombreuses photos des îles du Pacifique qui sont sublimes. Il compte une grosse communauté de fans. Les fans sont impatients de découvrir ce nouveau décor qui constitue une première.