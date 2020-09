Koh-Lanta: les parents de Bertrand-Kamal, Samir et Annick s’expriment sur son décès, c’est bouleversant

Bertrand-Kamal, l’un des aventuriers de Koh-Lanta les 4 Terres, a été emporté par un cancer du pancréas. Le jeune homme n’avait que 30 ans et il était un véritable rayon de soleil. Ses parents, Samir et Annick, dévastés par la perte de leur fils, organisent des obsèques afin de rendre hommage à sa vie. Ils tenaient également à remercier toutes les personnes qui ont témoigné de leurs soutiens dans cette épreuve. Lors des funérailles, ils ont tenu un discours, le 15 septembre dernier à Dijon, qui résonne encore dans le cœur des personnes présentes. Et pour les absents, ils ont publié une lettre dans le journal Le Bien Public afin que tous sachent leur reconnaissance.

Bertrand-Kamal est un humain qui manque déjà à la beauté de ce monde

Bertrand-Kamal a reçu d’innombrables témoignages depuis que les fans de Koh-Lanta ont fait sa découverte. En apprenant son trépas, ils sont tous extrêmement attristés. Mais ils pensent avant tout à la peine de la famille de Bertrand-Kamal. Alors, grâce aux réseaux sociaux, ils inondent les proches de l’aventurier de messages. Des condoléances, de l’affection, de la sympathie, du soutien. Hadja, une des aventurière de l’équipe de Bertrand-Kamal, a également reçu beaucoup de messages. Les plus beaux, elle les transmet aux parents de son ami, Samir et Annick.

Samir et Annick tenaient donc à remercier tout le monde de leurs attentions. Ils ne s’attendaient pas à être autant couverts de marque d’affections. Mais il n’ignorait pas que leur fils était une personne en or. Une personne qui touchait les gens autour de lui. En effet, Bertrand-Kamal est souvent décrit comme un homme plein de vie qui rayonne de bonté.

Les messages de soutiens de multiplient

Denis Brogniart lui-même est très attristé du départ précipité de Bertrand-Kamal. L’animateur de Koh-Lanta tenait donc à saluer le courage de Samir et d’Annick.

Samir et Annick s’expriment à la suite des obsèques de leur fils

Les parents de Bertrand-Kamal avaient à cœur de publier une lettre qu’ils ont écrite. Une lettre dans laquelle ils remercient toutes les personnes qui ont le cœur lourd. Des personnes qui voulaient soulager le pois du leur en ce jour terrible.

“Nous connaissions bien notre fils, Bertrand-Kamal, mais nous n’avions pas pris mesure à quel point il était apprécié de tous. Quel bel hommage lui a été rendu hier avec toutes ces personnes présentes pour lui dire un dernier au revoir et lui témoigner un ultime message d’amour. Je tenais à remercier toutes les personnes qui nous ont adressé des messages de soutien, qui nous ont témoigné leur sympathie. Toutes celles qui nous ont présenté leurs condoléances pour la perte douloureuse de notre fils que nous aimons tant. Je remercie également les membres de la production d’ALP, Alexia Laroche-Joubert, Julien Magne et Stéphanie Clémente pour leur soutien et accompagnement mais surtout Denis Brogniart pour sa présence constante.

Je remercie tout particulièrement les membres de l’équipe soignante du Centre Georges François Leclerc, son directeur Charles Coutant, le docteur Rémi Palmier et ses collaborateurs : infirmières, aides-soignantes ainsi que le professeur Fabrice André, directeur de la recherche de Gustave Roussy à Villejuif, qui ont suivi notre fils avec beaucoup d’attention et d’écoute. Nous ne sommes pas des spécialistes des réseaux sociaux mais nous tenions à vous rendre l’amour que nous recevons dans cette épreuve. Mille mercis à tous et merci au Bien Public de vous transmettre ce message.”

Une message bouleversant qui va faire le tour d’internet

Ce message est plein de tendresse et d’émotion. Les parents de Bertrand-Kamal ont organisé des funérailles qui sont devenu un hommage de grande ampleur. Les nombreuses personnes présentes montraient à quel point le jeune homme a marqué les gens qu’il côtoyait. Sa bonne humeur, son enthousiasme, son humour, sa bienveillance et sa gentillesse ne seront pas oubliés. Et ses parents sont fiers d’avoir eu un fils aussi aimé des autres. La tolérance et le partage sont des valeurs qui animaient Bertrand-Kamal. Son départ est encore difficile à accepter. Mais à travers Koh-Lanta, ses fans, ses proches et sa famille peuvent apprécier des moments joyeux du jeune homme.

Lorsqu’il participait à Koh-Lanta, Bertrand-Kamal ne savait pas encore qu’il était malade. Mais lorsqu’il l’apprend, il ne change pas qui il est pour autant. L’espoir était son compagnon de vie et lui permettait de croire en de meilleurs lendemain.

Voir cette publication sur Instagram Sortir la tête de l’eau … #tantquilyadelavieilyadelespoir 🐞 Une publication partagée par 🇫🇷Bertrand-Kamal🇲🇦 (@bekakohlanta) le 20 Août 2020 à 7 :09 PDT

Bertrand-Kamal continuera d’être honorer dans les moments de joie de ceux qui l’aiment

Bertrand-Kamal aura laissé une trace indélébile dans la vie des gens qui l’ont connu. Personne ne pourra l’oublier et il vivra pour toujours dans leurs mémoires. Hadja notamment, l’une de ses camarades d’aventure, a encore du mal à se faire à son absence. Pour elle, Bertrand-Kamal était comme un frère. Alors, sur son compte Instagram, elle multiplie les hommages envers lui. Elle n’oublie pas non plus de saluer le courage de sa famille dans cette terrible épreuve. Ayant perdu un frère, Maye, elle ne sait que trop la douleur que cela engendre.

Hadja salue donc la force et les mots de Samir, de Annick mais aussi de son frère Hugo et de sa soeur Elodie. Pour elle, la famille de Bertrand-Kamal, ou Beka, sont aussi rayonnant qu’il a pu l’être. En effet, elle ne peut pas s’empêcher de voir un peu de lui en eux. “Des personnes merveilleuses et incroyablement courageuse qui ont essayé d’être souriante toute la journée même si c’était très difficile pour eux… Une famille à ton image mon ami, belle, souriante et pleine d’énergie !”

Nous nous permettons également d’adresser nos condoléances à la famille et aux proches de Bertrand-Kamal. Tout comme nous saluons les témoignages de ses parents, Samir et Annick, dans cette période terriblement douloureuse.