Koh-Lanta: les salaires des aventuriers enfin dévoilés à la vue de tout le monde, ça vaut le détour!

Grâce à une belle enquête approfondie, nos confrères de “Society” ont réalisé un gros travail pour pouvoir répondre à de nombreuses interrogations concernant Koh-Lanta. Ces derniers dévoilent un peu plus les coulisses de ce jeu d’aventure qui défie les lois de la télévision. LD People va tout vous expliquer.

Les petits trucs et astuces pour aider les candidats

Quand on regarde Koh-Lanta, on a l’impression de voir les candidats seuls au monde, sans aucune autre présence que ceux qui participent au jeu. Mais est-ce vraiment le cas ? Society nous apprend que non : “Aujourd’hui, trouver une vraie île déserte coupée du monde c’est compliqué, et le fait de retranscrire cette impression à la télévision demande tout un dispositif qui est d’une ampleur folle ! En coulisses, il y a tout un énorme barnum de cent personnes sur place, ce sont des mois de préparation. Un régisseur nous expliquait qu’il fallait parfois mettre en place des cordons de sécurité autour des îles, pour ne pas que des bateaux passent dans le champ, pour donner vraiment la sensation d’île déserte”.

Salaires des candidats, aide alimentaire, secrets de tournage… Les coulisses de #KohLanta révélés https://t.co/0mtPDmpowh — marie (@MarieMarilou_) December 11, 2020

Si l’île où se trouve les candidats n’est pas aussi déserte que ça, on se demande tous si la production n’aidait pas les aventuriers d’une manière ou d’une autre. Et après les investigations faites par “Society”, il semblerait qu’aucune aide n’est apportée par les équipes concernant les colliers ou autres poignards cachés. En revanche, pour la nourriture, il y a un petit coup de pouce : “Il faut parfois, pour les besoins de la production, faire venir l’eau courante et l’électricité. Importer des noix de coco à proximité des campements ou planter du manioc au petit matin que les aventuriers s’extasieront de découvrir miraculeusement alors qu’ils étaient déjà passés par là la veille”.

Koh-Lanta : Combien touchent les candidats ?

On connaît tous l’adage “tout travail mérite salaire”. Et bien sur Koh-Lanta c’est aussi le cas. En effet, suite à l’enquête de nos confrères de “Society”, on connait désormais combien les candidats reçoivent pour participer à l’aventure de TF1. Alors que le gagnant repart avec un chèque de 100 000 euros, les autre aventuriers ne sont pas lésés. Ainsi, on apprend que le salaire sur l’émission représente : “le SMIC et 4 000 euros de droits à l’image pour les novices“. C’est vrai, certaines fois les candidats peuvent participer plusieurs fois et le cachet représente ensuite, “le double ou le triple, voire plus“.

“le SMIC et 4 000 euros de droits à l’image pour les novices” plus la prime de confidentialité 😉 #KohLanta @voicihttps://t.co/iAeAo5qiLx — MrK (@Mr_Kohlanta) December 11, 2020

De belles sommes mais qui compensent des jours entiers à souffrir de la faim et des conditions de vie plus que précaires. En plus de cela, pour envisager 40 jours d’aventure, les aventuriers de Koh-Lanta mettent tous leurs activités professionnelles sur pause. Un gros manque à gagner qu’aucun ne peut se permettre et qui doit être compensé d’une manière ou d’une autre. La rédaction de LD People en tout cas ne pourrait pas faire l’émission de TF1, et vous ?