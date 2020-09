Koh-Lanta: Les ultimes moments de vie de Bertrand-Kamal, dévoilés par un ami proche

Bertrand-Kamal est décédé, emporté par un cancer du pancréas. Son départ émeut encore toute la Toile. Le public de Koh-Lanta continue de lui rendre hommage autant que possible. Alors, des proches de l’aventurier prennent aussi la parole. Les obsèques sont passées et étaient un moment de rassemblement, de tolérance et de partage, un moment digne qui a pu avoir lieu grâce eaux parents de Bertrand-Kamal. Le magazine Closer publiait un témoignage poignant de l’un des amis proches de Beka. Nous vous invitons, dans la suite de cet article, à découvrir le récit des derniers instants de Bertrand-Kamal, à travers les yeux de Thibaut.

Bertrand-Kamal est déjà l’un des candidats favoris des fans de Koh-Lanta

Bertrand-Kamal est une personne que ses proches décrivent comme solaire. Enjoué, dynamique et amusant, il savait apporter la bonne humeur partout où il se trouvait. Les fans peuvent toujours le voir dans Koh-Lanta, les 4 Terres. Beka est dans l’équipe de l’Est et continue de s’attirer la sympathie pu public malgré le poids de son absence. Les parents de Bertrand-Kamal sont d’ailleurs émus de constater que leur fils avait un si grand fan club, en si peu de temps. En effet, le public de Koh-Lanta est vraiment sous le charme de ce jeune homme qui sait profiter de chaque moment pleinement et qui garde toujours assez de forces pour faire rire ses camarades d’aventure.

Le 9 septembre dernier, Bertrand-Kamal s’en va et la France entière est bouleversée. Des témoignages sur sa vie se succèdent afin de lui rendre hommage et d’honorer sa mémoire. Car Bertrand-Kamal ne peut que continuer à vivre dans nos souvenirs. Alors ses proches ont à cœur de les partager. Ainsi, Thibaut, un des amis proche du candidat de Koh-Lanta, souhaitait raconter les derniers moments de son Beka parti trop tôt. Bertrand-Kamal n’avait que 30 ans au moment de son décès. Dans les pages du magazine Closer, Thibaut explique d’abord comment il a rencontré son ami. C’était il y a six ans de cela, dans une école d’animation. En effet, Bertrand-Kamal était animateur. Il avait une énergie folle et ne s’arrêtait jamais de donner le meilleur de lui-même, un vrai rayon de soleil.

Les amis du jeune homme témoignent sur ses derniers instants

Thibaut et Bertrand-Kamal deviennent rapidement des amis dans cette école d’animation, pour ne plus se quitter. Ils étaient un groupe de cinq copains, unis comme les cinq doigts de la main. Alors évidemment, lorsque l’aventurier de Koh-Lanta s’est su atteint par un cancer, ses amis ont été informés, au même titre que sa famille. Ils se serraient les coudes, comme toujours, et maintenaient l’espoir que Bertrand-Kamal parviendrait à sortir la tête de l’eau.

Voir cette publication sur Instagram Sortir la tête de l’eau … #tantquilyadelavieilyadelespoir 🐞 Une publication partagée par 🇫🇷Bertrand-Kamal🇲🇦 (@bekakohlanta) le 20 Août 2020 à 7 :09 PDT

Mais rapidement, Bertrand-Kamal appelle ses quatre amis pour leur dire que son état se dégrade. Thibaut et les trois autres foncent alors à l’hôpital où se trouve leur ami. Thibaut raconte aussi qu’ils sont tous les quatre restés auprès de Bertrand-Kamal pendant les quatre derniers jours de sa vie. qu’ensemble, ils avaient recréé un espoir infime mais solide auquel ils se raccrochaient. Ils étaient tous en train de se convaincre que Bertrand-Kamal allait vaincre son cancer. Qu’à 30 ans et avec son énergie et son moral, Beka ne pouvait pas perdre.

Bertrand-Kamal est contraint de baisser les armes

Un dernier scanner de l’aventurier de Koh-Lanta balaye les espoirs de Bertrand-Kamal et de ses proches. Thibaut raconte recevoir un message de son ami hospitalisé qui lui écrit de venir le voir au plus vite et qu'”il n’y plus d’espoir”. Les quatre amis ont donc arrêter tout ce qu’ils étaient en train de faire pour se rendre à l’hôpital en toute hâte.

Voir cette publication sur Instagram I will do it for you ♥️ #youwillbeproud #qlf Une publication partagée par 🇫🇷Bertrand-Kamal🇲🇦 (@bekakohlanta) le 14 Oct. 2019 à 4 :19 PDT

Bertrand-Kamal a tout fait pour se battre contre la maladie. Et en un sens, elle ne l’a jamais totalement mise à terre car il a toujours su garder son sourire. Son ami Thibaut raconte que jusque dans les deniers instants, Bertrand-Kamal avait pris le temps de faire une blague à chacun d’entre eux. Puis chacun ont eu un instant en tête à tête avec Beka. Lui dire au revoir n’était évidemment pas facile à faire. Mais là encore, l’aventurier de Koh-Lanta savait adoucir l’ambiance grâce à son caractère si lumineux.

L’aventurier de Koh-Lanta continue d’épater ses fans et ses proches à la télévision, malgré son départ

En racontant tout cela, Thibaut est très ému. Les larmes lui montent dans les yeux et sa gorge se serre. Comme toutes les personnes proches de Beka, il ne réalise pas complètement qu’il ne pourra plus jamais le voir et rire avec lui. Et penser à cela réveille une immense douleur que seul le temps pourra guérir en surface. En effet, Bertrand-Kamal va manquer à énormément de monde et son décès bouleverse aussi tout autant de personnes.

Thibaut et ses amis vont avoir besoin de temps pour se faire à l’idée que leur Beka n’est plus là. Mais ils ont déjà dans l’idée de célébrer sa vie plus que de pleurer sa mort. Le voyant faire tous ces efforts dans Koh-Lanta. Ils se rappellent à quel point Bertrand-Kamal aime voir la bonne humeur se répandre et se partager. Alors, ses amis espèrent pouvoir organiser un spectacle afin d’honorer sa mémoire et son amour de la vie. Ils aimeraient y inviter toutes les personnes proches de Bertrand-Kamal. Mais pour le moment, ils se contentent de profiter d’images inédites de lui, dans l’une des plus belles expériences de sa vie : Koh-Lanta.