Koh-Lanta : Loïc en couple avec une ancienne Miss? On en sait un peu plus

Pendant plusieurs semaines, les téléspectateurs se sont passionnés devant l’édition les 4 Terres de Koh-Lanta. Si l’aventure a été remportée par Alexandra, Loïc a fait l’unanimité auprès des internautes. Et justement, on retrouve le finaliste malheureux avec une certaine Lucie Caussanel. De suite, les rumeurs d’une histoire d’amour entre eux fait son apparition. Qu’en est-il vraiment ? La rédaction de LD People va vous le dire.

Loïc en couple avec Lucie Caussanel ?

Si Loïc et Lucie Caussanel n’ont pas encore officialisé leur histoire d’amour, un rapprochement existe bel et bien depuis le début de cette année 2020. En effet, l’ancien candidat de Koh-Lanta et le mannequin passent actuellement les premiers jours de l’année ensemble. C’est en tout cas ce que l’on peut voir à travers les publications de deux sur les réseaux sociaux. Déjà en fin d’année, Miss Languedoc-Roussillon 2019, prenait la pose sur le mythique rocher où Loïc aime manger des raclettes avec ses amis.

🚨 Loïc (Koh-Lanta) en couple avec Lucie Caussanel ? L’ex-Miss s’affiche topless pour lui durant leurs vacances… https://t.co/zcIKL7OiTJ pic.twitter.com/svt5Vk7xkA — Public Mag (@InsidePublic) January 4, 2021

Mais c’est surtout la dernière publication de Lucie Caussanel qui a mis le feu sur Instagram. En effet, l’ancienne Miss a fait tomber le haut dans le but d’imiter Loïc, qui avait fait pareil quelques jours auparavant : “Il me semble que j’ai voulu recopier quelqu’un. Vous préférez laquelle ?” a notamment déclaré la jeune femme en légende de la photo. Mais ce n’est pas tout, elle a également partagé une vidéo accompagnée du message suivant : “La première tête que je vois pour débuter mon année”. Pour montrer qu’elle était avec Loïc le 1 Janvier.

Loïc prêt à débuter une histoire d’amour ?

Dans une récente interview pour PurePeople, Loïc avait notamment fait des révélations sur son aventure dans Koh-Lanta et notamment de sa grande perte de poids pendant l’aventure : “Je n’ai pas été choqué par ma perte de poids sur Koh-Lanta, j’étais même plutôt content. Aujourd’hui j’ai repris les kilos perdus, j’ai retrouvé mon poids de forme. Après moi je ne le cache pas, j’aime bien manger ! J’essaye de faire attention quand même, mais c’est compliqué” a-t-il notamment dit.

Loïc (Koh-Lanta) en couple ? Cette ancienne candidate de Miss France dont il est très proche https://t.co/Thc5FQI3Zu pic.twitter.com/9Cd0OVznIj — Voici (@voici) January 2, 2021

Mais il a également fait part des nombreux messages d’amour qu’il a pu recevoir sur les réseaux sociaux pendant la diffusion de Koh-Lanta : “C’est vrai que j’ai eu pas mal de messages de soutien, de déclarations… Je ne peux pas tous les lire car il y en a vraiment beaucoup. Après, est-ce que je peux être sensible aux déclarations d’amour ? Tout dépend de la personne. Dans la vraie vie ou sur les réseaux sociaux, pour moi il faut qu’il y ait le feeling“. Et si ce feeling était présent avec Lucie Caussanel ? La rédaction de LD People espère en tout cas. Affaire à suivre.