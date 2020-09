Koh-Lanta : Mélissa la chérie de Bertrand-Kamal, anéantie, fait de poignantes déclarations !

Très touchée par la disparition de son compagnon Bertrand-Kamal, sa fiancée fait part de sa tristesse sur les réseaux sociaux.

Le candidat de Koh–Lanta, les 4 terres a finalement perdu son combat contre la longue maladie qui le touchait. Un cancer fulgurant dont le diagnostic a été révélé quelques jours après la fin du tournage des émissions. Selon les dernières déclarations d’Alexia Laroche–Joubert, la productrice de l’émission, Bertrand-Kamal s’était plaint de douleurs. Dans un premier temps, les médecins pensaient qu’il s’agissait des suites d’un petit accident qu’il avait eu durant les épreuves de Koh–Lanta. Mais malgré les prescriptions des médecins, la douleur s’amplifiait et était toujours présente. Après plusieurs analyses et des examens approfondis, le terrible verdict était tombé. Un cancer du pancréas lui a été diagnostiqué. L’un des pires cancers, qui ne laisse que très peu de chance de connaître une rémission malgré les progrès de la médecine.

Alors qu’il se battait depuis plusieurs mois, le 9 septembre dernier Bertrand-Kamal perdait la vie le 09 septembre 2020.

L’annonce de sa disparition a été un choc pour toutes les équipes de Koh–Lanta, mais bien évidemment aussi pour ses proches. Sa petite amie Mélissa, anéantie par la nouvelle, a pris la parole pour la première fois. Dès le lendemain de la mort de son compagnon, la jeune femme écrivait ces quelques mots : ” Impossible d’expliquer ce que je ressens depuis quelque temps, mais alors hier, un bout de moi s’est envolé. Et je n’ai toujours pas envie d’y croire ” publiait-elle. Avant de rajouter : ” Pour toi, je ne vais pas étaler mes sentiments et je garderai notre histoire pour moi, je t’ai dans la peau, on s’est promis beaucoup, et je te promets que je continuerai d’avancer pour que tout là-haut, tu restes fier de moi. Je t’aime et je t’aimerai toujours mon amour “.

Quelques heures plus tard, le 11 septembre, celle qui partageait la vie de Bertrand-Kamal partageait un nouveau message sur les réseaux sociaux : “ Tu m’as fait vibrer et rêver depuis notre rencontre il y a 8 ans. Cette date du 11 septembre restera très importante pour moi, mais ça… c’est entre toi et moi… La douleur est immense, mais notre amour l’est tout autant. Pour toujours, je vais admirer l’homme que tu as été. Ma vie, je t’aime du plus profond de mon être. Ce soir, nous regarderons Koh–Lanta pour la première fois sans toi, avec des milliers d’étoiles dans nos yeux “. Seule maigre consolation, Bertrand-Kamal aurait eu l’occasion de voir le premier épisode de la saison de Koh–Lanta, les 4 terres avant de disparaître.

Bertrand-Kamal

Un moment émouvant dont Denis Brogniart se souvenait il y a quelques jours. En effet, le célèbre animateur de TF1 s’était réellement pris d’amitié pour le candidat. L’animateur s’était même battu pour lui. En tant que membre actif de l’ARC, l’association pour la recherche contre le cancer, Denis Brogniart avait lui-même contacté certains médecins réputés. Un appel à l’aide qui avait pour but de trouver un docteur qui serait capable de tenter un traitement expérimental. Une médication qui selon Denis Brogniart a permis de prolonger la vie de Bertrand-Kamal de quelques jours. Il aura eu donc l’occasion de voir à la télévision le résultat de ses premières aventures dans le célèbre jeu. Mais une semaine après, les choses avaient rapidement changé. Bertrand-Kamal n’avait plus la force pour assister au 2e épisode.

C’est donc seule aujourd’hui que Mélissa retrouvera les images de son compagnon à l’écran. Elle pourra néanmoins compter sur le soutien des parents de celui qu’on surnommait Beka. Un père et une mère qui sont véritablement sous le choc depuis cette disparition. En outre, jamais il n’aurait pensé recevoir autant de messages et d’hommages dédiés à leur fils.” Nous connaissions bien notre fils, Bertrand-Kamal, mais nous n’avions pas pris mesure à quel point il était apprécié de tous. Quel bel hommage lui a été rendu hier avec toutes ces personnes présentes pour lui dire un dernier au revoir et lui témoigner un ultime message d’amour ” publiaient de leur côté, Annick et Samir dans le journal Bien public.

Malgré sa force et son envie de se battre, le jeune homme de 30 ans n’aura pas réussi à gagner ce dernier combat. Tous ses proches ont été très étonnés, mais aussi très admiratifs par sa combativité. Lors d’une interview accordée au magazine Closer, l’un de ses plus proches amis, Thibault, a raconté ses dernières heures.” Nous avons passé les 4 derniers jours à l’hôpital avec lui. Il n’y a pas si longtemps, il y avait eu un vrai pic d’espoir. On y croyait ! Et puis, il y a eu ce dernier scanner… Après ça, il nous a écrit à tous pour nous dire : ‘ Les gars, venez me voir au plus vite, il n’y a plus d’espoir ‘. On a aussitôt arrêté tout ce qu’on faisait et on a foncé pour être auprès de lui “. Thibault affirme que Bertrand-Kamal a été souriant jusqu’à la fin malgré la douleur : ” En nous voyant, il a même eu la force d’avoir une petite vanne pour chacun d’entre nous. Après, j’ai eu un moment privilégié avec lui. On s’est dit à quel point, on s’aimait… mais le sentiment que j’ai aujourd’hui est terrible. Je n’arrive pas à réaliser que je ne reverrai plus jamais le Beka que j’ai connu “.

Un témoignage émouvant de la part d’un ami très proche du candidat disparu. Des mots qui prennent tout leur sens comme ceux prononcés par sa compagne Mélissa. Que ce soit ses parents, ses amis, ou sa petite amie, tous tiennent le même discours. C’est un être pur et doté de valeurs humaines extraordinaires qui nous a quittés. Tous, à leur manière, lui déclarent aujourd’hui encore leur amour, malgré le chagrin qui se lit dans leurs yeux.

Son ami Thibaut espère pouvoir rassembler toutes les personnes qui comptaient pour Bertrand-Kamal. Il a dans l’espoir de réunir tous ces gens, pour une soirée dédiée à sa mémoire : “ Une magnifique soirée pour lui rendre hommage, un grand spectacle en présence de tous les gens qui l’ont tant aimé “ appelle le jeune homme de tous ses vœux.