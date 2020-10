Koh-Lanta: Nous dévoilons pour la 1ère fois les salaires des aventurier!

Alors que la saison de Koh–Lanta, Les 4 Terres cartonne, une question revient au-devant de la scène. Quel est le salaire des candidats ?

Le jeu d’aventure diffusé sur TF1 semble réaliser un énorme succès cette année. La dernière saison de Koh–Lanta, l’Île des héros avait également fait le plein de téléspectateurs. La victoire de Naoil avait d’ailleurs été suivie par plusieurs millions de fans de l’émission. Et le public se souvient bien évidemment de l’aventurier prénommé, Claude que tous voyaient comme le grand vainqueur. Cette année, une nouvelle compétition a commencé. Et les scores d’audience semblent encore être au rendez-vous. Les fans du programme ont d’ailleurs pu découvrir il y a quelques heures l’élimination de Bertrand Kamal. Décédé d’un cancer du pancréas en septembre dernier, la mort du jeune homme aura laissé beaucoup de traces dans les esprits.

Comme chaque année, une question taraude les téléspectateurs. Combien touchent les candidats de Koh–Lanta pour leur participation ? Jessica et Charlotte, deux candidates de Koh–Lanta, l’Île des héros répondent à cette question. Invitées dans l’émission Non-stop People, les deux jeunes femmes ont décidé de jouer la transparence. “ On n’est pas au SMIC la première fois. On est à plus que le SMIC quand même, avec les primes “ a déclaré Jessica. En effet, le salaire des aventuriers se décompose de plusieurs manières. Ils toucheraient une prime fixe quotidiennement, en plus d’une prime soumise à un devoir de confidentialité. Le salaire moyen d’un candidat serait d’environ 2 000 euros par mois. Les aventuriers restant le plus longtemps dans l’aventure toucheraient en réalité un peu plus.

Mais d’autres sources donnent des chiffres bien différents. Dylan, un ancien candidat, avait lui aussi fait d’autres révélations sur le plateau de Touche pas à mon poste. Il y a quelques mois. Selon ses affirmations, tous les candidats ne seraient pas logés à la même enseigne. Et le salaire moyen serait plutôt entre 7 000 et 10 000 euros par aventurier. Les participations à des émissions spéciales auraient également un tout autre tarif. Les anciens candidats de retour dans le jeu percevraient donc un salaire beaucoup plus élevé. Dylan affirme également que Franck Lebœuf a touché plus de 50 000 euros lors de sa participation à Koh–Lanta, le choc des Héros. Pour cette même émission, Dylan déclare avoir perçu plus de 27 000 euros. Dans cette impressionnante série de chiffres, il y a également les 100 000 euros remportés par le grand vainqueur. Ce montant correspond à une rémunération brute, de laquelle il faut évidemment enlever 20 % d’impôts.

De plus, la notoriété apportée par Koh–Lanta leur offre bien plus qu’un salaire. En effet, les participants de Koh–Lanta deviennent pour certains de véritables stars. Quelques-uns sont d’ailleurs devenus d’importants influenceurs sur les réseaux sociaux ; et n’hésitent pas à faire la promotion de produits contre rémunération. D’autres ex-candidats sont devenus des vedettes du petit écran. On peut notamment prendre l’exemple de Claude Dartois régulièrement invité dans d’autres programmes. Après sa participation à Fort Boyard, il devrait également rejoindre Danse avec les stars. Koh–Lanta est donc une immense vitrine pour les candidats. Et ceux qui savent profiter de l’opportunité, peuvent voir leur vie radicalement changer.