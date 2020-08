Koh-Lanta: nouvelle saison le 28 août sur TF1, avec la venue d’un nouveau candidat surprise !

Koh-Lanta reprend le 28 aout prochain sur TF1. Denis Brogniart est convaincu que cette nouvelle saison va plaire aux fans. C’est donc avec enthousiasme qu’il entreprend de présenter les futurs candidats de l’aventure. En effet, sur son comté Instagram, Denis Brogniart présente une à une les quatre équipes du prochain Koh-Lanta. Et c’est avec une grande surprise que le public découvre que dans l’équipe du Nord, un des aventuriers est d’origine catalane. De quoi ravir ceux qui trouvaient étrange de voir la France découpée en 4 de la sorte. Ce candidat se prénomme Sam et il vit à Paris. Mais certains fans de Koh-Lanta ont déjà envie de s’identifier à lui de par ses origines catalanes.

Koh-Lanta promet de belles surprises pour la fin de l’été

Koh-Lanta revient avec une nouvelle formule. En effet, ce ne sont plus seulement deux équipes qui vont s’affronter. Ce sont quatre équipes. Et elles ne seront pas opposées que par less couleurs qu’elles portent. Elles s’opposeront avant tout par les grandes régions de France qu’elles représentent. Le Nord, le Sud, l’Est et l’Ouest vont s’affronter. Les fans de Koh-Lanta devraient avoir tous autant de favoris si ils suivent le découpage des régions.

En effet, les 24 candidats de Koh-Lanta, Les 4 Terres promettent une compétition acharnée. Et les fans devraient eux aussi se ranger derrière les bannières de leurs propres régions. Faisant ainsi en sorte que quatre favoris émergent plutôt qu’un seul. En effet, chacune des quatre équipes de Koh-Lanta compte 6 aventuriers. Sur six personnes, nous aurons forcément un favoris dans le lot. Mais pour les Sudistes, ils ne pourront pas trop détesté un des aventuriers de l’équipe du Nord. Les origines catalanes de Sam vont lui permettre d’avoir davantage de fans que s’il était seulement Parisien.

Les fans de l’émission sont prêts à découvrir le premier épisode

Les fans de Koh-Lanta attendent le vendredi 28 août avec une grande impatience. Denis Brogniart partage cette hâte car il sait que cette nouvelle saison est exceptionnelle. Il essaie alors de permettre aux fans de découvrir les base du nouveau concept. De même, il prend le temps de présenter chacun des candidats à ses abonnés. Nous pouvons donc déjà nous faire une petite idée des nouveaux aventuriers. Le phénomène Claude se reproduira-t-il avec quelqu’un d’autre ? C’est-à-dire, est-ce que les fans de Koh-Lanta vont avoir un seul et unique chouchou ? Nous pensons que le fait d’avoir quatre équipes qui représentent des régions différentes verra alors quatre favoris sortir du lot

Mais en attendant le 28 août pour que l’aventure commence sur nos écrans de télévision, Denis Brogniart fait plaisir à ses abonnés en partageant la bande annonce de la nouvelle saison. Des images guerrières et fortes en émotions sur une musique qui accentue le suspense et l’action. De quoi faire absolument rêver le public de Koh-Lanta !

Les quatre équipes de la nouvelle saison de Koh-Lanta

Voici donc la présentation par Denis Brogniart des quarte équipes qui vont s’affronter dans la nouvelle saison du show. Le 28 août sur TF1, nous découvrirons 24 aventuriers. Ils sont tous prêts à se dépasser physiquement et mentalement pour remporter la victoire.

Koh-Lanta: L’équipe du Nord

Samuel est décrit comme la force tranquille de l’équipe. Il est le candidat qui pourra réconcilier l’équipe du Nord avec celle du Sud grâce à ses origines catalanes. De plus, il a déjà des fans car il était connu pour faire du basket dans sa jeunesse. Par la suite, il devient préparateur mental et travaille notamment avec des grandes équipes de Rugby françaises. Ce candidat est à suivre de près !

Koh-Lanta: L’équipe de l’Est

Tous les membres semblent prêts à jouer des coudes. La détermination joue un rôle clef dans la préparation et la réussite de épreuves de Koh-Lanta.

Koh-Lanta: L’équipe du Sud

Le mordants des sudistes sera représenté sous la couleur bleu. Pas de doutes, les aventuriers du Sud ne vont pas se laisser marcher sur les pieds.

L’équipe de l’Ouest

Enfin, l’équipe de l’Ouest n’est pas en reste côté détermination. Chacune des équipes a des atouts indéniables et touts les aventuriers de cette saison de Koh-Lanta sont prêts à donner le meilleur d’eux-mêmes.

Toutes les équipes de la nouvelle saison de Koh-Lanta semblent prometteuses. Reste à voir laquelle sera la plus déterminée à remporter la victoire. En plus du dépassement physique et mental de chaque candidat individuellement, il faudra également qu’ils soient capable de faire preuve d’esprit d’équipe. La cohésion pourrait s’avérer être un atout essentiel pour remporter les épreuves en groupe.

Denis Brogniart connaît évidement déjà l’issu du troussage de l’émission. Mais comme depuis bientôt 20 ans, Denis Brogniart ne laissera aucune information filer. Il protégera le secret pour le bine de Koh-Lanta et pour le plaisir des fans à apprécier le suspense.