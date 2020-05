Koh-Lanta: des parties du générique qui en ont bien trop dévoilé sur la saison

Koh-Lanta des génériques, des intros, et des sous-génériques qui en disent trop, beaucoup trop. Pour attirer le plus grand nombre de téléspectateurs et exploser les scores d’audiences, les émissions dévoilent certaines images dans les génériques, mais parfois ils vont un peu trop loin… Comme une mise en bouche destinée à mettre en appétit les fans du programme, ces capsules télé de 1 ou 2 minutes, ont pour but de titiller les papilles du public qui a faim de connaître la suite.

« Je vous garantis un début d’émission totalement inédit. Un conseil : surtout, ne prenez pas trop vos habitudes avec les équipes ! » avait prévenu Denis Brogniart dans une interview à TV Mag pour le lancement de la nouvelle saison de Koh-Lanta. Et Effectivement, les images publiées lors des bandes-annonces d’une durée de 1 mn 30, annoncent des rebondissements à venir, qui ne sont plus souvent des surprises.

Chaque semaine, avant la diffusion d’un nouvel épisode, le générique d’ouverture de Koh-Lanta Johor, diffuse des clichés pour “attirer” les téléspectateurs avant les rebondissements qui les attendent durant le cours du jeu. Mais Koh-Lanta en dit trop, et révèlent parfois ainsi à l’avance des informations qu’il ne faudrait pas, dévoilant des indications sur l’issue des épreuves. Voir un peu trop à l’avance pour les fans, car le plaisir du suspens s’en trouve gâché.

Si cette saison ne fait pas exception, déjà dans les aventures des années précédentes, des indices sur le cours du jeu, avaient été dévoilés dans ce type de séquence. Candidats de la 14ème saison, Cédric, Margot, Nessim et Corinne, faisaient partie à la base de l’équipe des foulards rouges et on les découvre néanmoins dans la bande annonce portant un foulard jaune sur certaines images, preuve qu’ils vont changer d’équipe durant le jeu. Idem, dans l’autre sens, pour Mélissa, Manon, Alban et Loïc. Lors de l’édition 2015, on avait pu voir également Marc qui détenait du matériel de pêche, ce qui laisse imaginer que son équipe avait gagné un jeu de confort.

Jessica, quant à elle, soulève victorieusement un totem, mais on ignore s’il s’agit d’une victoire d’équipe ou individuelle. Ensuite, beaucoup de téléspectateurs se sont interrogés sur les transformations physiques de certains candidats masculins. Cheveux longs, barbe touffue… Il paraîtrait que l’aventure ait duré pour certains plusieurs semaines, tant les images ne sont pas raccords. Cédric : capitaine des rouges, était parti sur l’île des bannis dans un des épisodes.

Mais dans le générique, on le voit pourtant avec un foulard jaune lorsqu’il fête une victoire dans une future épreuve. Donc les images laissent bien imaginer qu’il va bel et bien changer d’équipe. Jaune, à ce moment, Alban deviendra rouge, quant à Margot et Nessim, à la base rouges, ils deviendront jaunes. Un exemple de plus, qu’il est possible pour les téléspectateurs de deviner une partie du scénario en observant attentivement les images des génériques.

Les bandes annonces de Koh-Lanta révèlent-elles beaucoup trop de détails sur la suite de l’aventure ? Peut-on découvrir des indices sur ce qu’il va se passer dans les prochains épisodes ?

Cette année 2020 a connu un changement de taille : celui du générique, l’une des stars de Koh-Lanta ! Depuis l’origine en 2001, les chants africains, issus de la chanson Magheda Memuere de l’album « Heart of Africa » rythment chaque début des épisodes du programme. Si les fans ne connaissent pas les paroles, l’air est bien entré dans les oreilles des téléspectateurs ! Pour cette saison 2020, la production a apporté des modifications et a adapté le célèbre générique. Alexia Laroche Joubert, productrice du jeu d’aventures s’explique :

« Nous voulions un générique un peu spécial pour cette édition de Koh-Lanta avec un esprit un peu plus guerrier et rageur lié au fait qu’il y ait ces héros qui ont une revanche à prendre, c’était important pour nous de le mettre en exergue« , confie-t-elle à TV Mag avant de rajouter : » La deuxième partie du générique qui accompagne les images des nouveaux candidats est beaucoup plus classique.

Et ensuite, les téléspectateurs retrouvent l’univers musical habituel que nous avons mis en place depuis plusieurs saisons. Ce sont des créations sonores spécifiques de Koh-Lanta « , précise l’ancienne productrice de la Star Académy. Mais ce n’est pas ici le choix de la musique qui est mis en cause, mais bien les images, elles-mêmes, qui posent problème aux fans.

Pour les dernières émissions de cette saison 2020, la direction de TF1 a décidé de couper les épisodes en deux, et ce, jusqu’au jour de la grande finale. C’est pour cela que le 15 mai dernier, on ne connaissait pas encore le nom du candidat sortant. Les noms, cette fois-ci, puisque ce ne sera pas un participant, mais bien deux qui devront quitter l’île. Le suspense devrait donc durer jusqu’au 22 mai. Mais petit couac dans les rouages bien huilés du jeu d’aventures.

Lors de la séquence de promotion du jeu, censée mettre en haleine les téléspectateurs, la production aurait, selon certains fans, dévoilé beaucoup trop d’indices sur la suite du programme. Dans cette vidéo, on découvre le visage des candidats, mais un manque à l’appel. Si Régis, Claude, Moussa, Éric et Naoil sont bien présents, Alexandra, elle, ne fait pas partie des images sélectionnées. Cette absence n’a pas manqué de faire réagir très rapidement les internautes, qui y sont allés de leurs commentaires : » Vous pourriez quand même mieux gérer, là vous abusez « .

Alors, les réalisateurs du clip promotionnel ont-ils été négligeants et pas assez attentifs dans leur montage ou bien, la production de Koh-Lanta a-t-elle essayé de brouiller les pistes ?

Comme le dit l’expression, « Rendez-vous au prochain épisode !!!« .

Mais comme pour donner raison aux détracteurs, on a pu relever encore beaucoup d’autres exemples de cette mise en scène qui posent beaucoup de questions aux fans. Pour preuve, le retour de Téhéuira. Alors qu’il est éliminé le 13 mars lors du conseil du troisième épisode, des images le montrent par la suite dans des séquences qui n’ont pas encore été diffusées.

Comme pour rajouter encore quelques preuves de certaines incohérences, on peut prendre en exemple, la victoire de l’équipe de Pholien, le 20 mars 2020 dans l’épreuve des radeaux. Et pour finir, ce sont des images de Naoil que l’on découvre visiblement déjà beaucoup plus loin dans l’aventure par rapport à la diffusion des épisodes.

En définitive, il est possible de lire comme dans un livre ouvert, dans les génériques des émissions. Difficile d’imaginer que les concepteurs ne s’en soient pas rendu compte, mais qu’il s’agit plutôt d’un procédé pour fidéliser les téléspectateurs.